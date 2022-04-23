Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/donbass-1785124418.html
В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2022
В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
Пять мирных жителей Донецкой народной республики пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:28
2022-04-23T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
мариуполь
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78ae04701167b970dcebdbf4295f67e.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой народной республики пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщает представительство в Telegram-канале.По данным представительства, четыре человека пострадали в Мариуполе, среди них двое мужчин и две женщины. В населенном пункте Талаковка получил ранения мужчина 1951 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083140.html
https://ria.ru/20220422/donbass-1785023880.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907518_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_f6446bcce97b04649686ca1281eb83f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, украина, сцкк
22:28 23.04.2022
 
В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой народной республики пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщает представительство в Telegram-канале.
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
14:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
По данным представительства, четыре человека пострадали в Мариуполе, среди них двое мужчин и две женщины. В населенном пункте Талаковка получил ранения мужчина 1951 года рождения.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1236 человек, в том числе 67 детей", - сообщает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала