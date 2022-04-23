https://ria.ru/20220423/donbass-1785124418.html

В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2022

В ДНР сообщили о пяти пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пять мирных жителей Донецкой народной республики пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T22:28

2022-04-23T22:28

2022-04-23T22:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

мариуполь

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой народной республики пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщает представительство в Telegram-канале.По данным представительства, четыре человека пострадали в Мариуполе, среди них двое мужчин и две женщины. В населенном пункте Талаковка получил ранения мужчина 1951 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083140.html

https://ria.ru/20220422/donbass-1785023880.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, украина, сцкк