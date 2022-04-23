https://ria.ru/20220423/donbass-1785120876.html

Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев

Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев - РИА Новости, 23.04.2022

Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев

Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:39

2022-04-23T21:39

2022-04-23T23:53

в мире

изюм (город)

балаклея

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785128859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b01391fb97f64ba065dd17245616fd21.jpg

КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев, передает корреспондент РИА Новости.В город доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова, где идут боестолкновения.По словам беженцев, наибольшую опасность для них в покинутых районах представляли украинские военные, совершающие обстрелы жилых домов.

https://ria.ru/20220422/donbass-1785033603.html

изюм (город)

балаклея

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Продукты для беженцев Купянска, доставленные по недавно созданному коридору из Луганска Первый гуманитарный конвой прошёл по коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев 2022-04-23T21:39 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, изюм (город), балаклея, харьков