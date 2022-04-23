https://ria.ru/20220423/donbass-1785120876.html
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев - РИА Новости, 23.04.2022
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:39
2022-04-23T21:39
2022-04-23T23:53
в мире
изюм (город)
балаклея
харьков
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КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев, передает корреспондент РИА Новости.В город доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова, где идут боестолкновения.По словам беженцев, наибольшую опасность для них в покинутых районах представляли украинские военные, совершающие обстрелы жилых домов.
https://ria.ru/20220422/donbass-1785033603.html
изюм (город)
балаклея
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Продукты для беженцев Купянска, доставленные по недавно созданному коридору из Луганска
Первый гуманитарный конвой прошёл по коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
2022-04-23T21:39
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, изюм (город), балаклея, харьков
21:39 23.04.2022 (обновлено: 23:53 23.04.2022)
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продуктовые наборы и куличи для беженцев