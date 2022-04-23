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Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев - РИА Новости, 23.04.2022
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Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев - РИА Новости, 23.04.2022
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:39
2022-04-23T23:53
в мире
изюм (город)
балаклея
харьков
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КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев, передает корреспондент РИА Новости.В город доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова, где идут боестолкновения.По словам беженцев, наибольшую опасность для них в покинутых районах представляли украинские военные, совершающие обстрелы жилых домов.
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изюм (город)
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Продукты для беженцев Купянска, доставленные по недавно созданному коридору из Луганска
Первый гуманитарный конвой прошёл по коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
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в мире, изюм (город), балаклея, харьков
21:39 23.04.2022 (обновлено: 23:53 23.04.2022)
 
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев

Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продуктовые наборы и куличи для беженцев

Читать ria.ru в
КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Первый гуманитарный конвой прошёл по недавно созданному коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев, передает корреспондент РИА Новости.
В город доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова, где идут боестолкновения.
По словам беженцев, наибольшую опасность для них в покинутых районах представляли украинские военные, совершающие обстрелы жилых домов.
Кадры доставки первого гуманитарного груза из Луганска в Кременную - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 23:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МЧС ЛНР доставило в Кременную в Донбассе первый гуманитарный груз
 
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