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ВСУ за сутки выпустили 216 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
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ВСУ за сутки выпустили 216 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР
ВСУ за сутки выпустили 216 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
ВСУ за сутки выпустили 216 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили 216 снарядов по территории ДНР, обстреляв 11 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:22
2022-04-23T20:05
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 216 снарядов по территории ДНР, обстреляв 11 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил 216 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - информирует народная милиция в Telegram.Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов ДНР, трое мирных жителей получили ранения. Повреждены 12 жилых домостроений, один объект инфраструктуры и один транспортное средство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/yasinovataya-1785106147.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
19:22 23.04.2022 (обновлено: 20:05 23.04.2022)
 
ВСУ за сутки выпустили 216 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР

ВСУ за сутки выпустили 216 снарядов и мин по 11 населенным пунктам ДНР

© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 216 снарядов по территории ДНР, обстреляв 11 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил 216 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - информирует народная милиция в Telegram.
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Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов ДНР, трое мирных жителей получили ранения. Повреждены 12 жилых домостроений, один объект инфраструктуры и один транспортное средство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
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