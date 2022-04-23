18:04 23.04.2022 (обновлено: 18:51 23.04.2022)
СК возбудил дело об обстреле со стороны ВСУ города Фрунзе в ЛНР
СК возбудил уголовное дело об обстреле со стороны ВСУ города Фрунзе в ЛНР из "Градов"
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела города Фрунзе в ЛНР из "Градов", сообщает пресс-служба ведомства.
"Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении военнослужащих войсковой части А1476 Вооруженных сил Украины уголовное дело по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
По данным СК, 21 апреля с территории, на которой находилась техника и личный состав войсковой части А1476 украинских войск, из ракетных систем "Град" был открыт огонь по городу Фрунзе в ЛНР. Отмечается, что были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей. Кроме того, минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени получила женщина. Ее оперативно доставили в лечебное учреждение, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Военные следователи провели смотр места происшествия, установили свидетелей и допросили их об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.