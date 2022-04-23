https://ria.ru/20220423/donbass-1785101459.html

СК возбудил дело об обстреле со стороны ВСУ города Фрунзе в ЛНР

СК возбудил дело об обстреле со стороны ВСУ города Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022

СК возбудил дело об обстреле со стороны ВСУ города Фрунзе в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела города Фрунзе в ЛНР из "Градов", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:04

2022-04-23T18:04

2022-04-23T18:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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фрунзе

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела города Фрунзе в ЛНР из "Градов", сообщает пресс-служба ведомства."Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении военнослужащих войсковой части А1476 Вооруженных сил Украины уголовное дело по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.По данным СК, 21 апреля с территории, на которой находилась техника и личный состав войсковой части А1476 украинских войск, из ракетных систем "Град" был открыт огонь по городу Фрунзе в ЛНР. Отмечается, что были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей. Кроме того, минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени получила женщина. Ее оперативно доставили в лечебное учреждение, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает."Военные следователи провели смотр места происшествия, установили свидетелей и допросили их об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/delo-1784191168.html

https://ria.ru/20220422/minirovanie-1784958072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела города Фрунзе в ЛНР СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела города Фрунзе в ЛНР из "Градов", в результате которого были разрушены жилые дома и ранена женщина 2022-04-23T18:04 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, фрунзе, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины