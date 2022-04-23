https://ria.ru/20220423/donbass-1785096574.html
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:08
2022-04-23T17:08
2022-04-23T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 14.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/donbass-1785091162.html
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785090355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска выпустили по Луганскому в ДНР восемь снарядов калибра 122 миллиметра
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 14.30.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.