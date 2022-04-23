https://ria.ru/20220423/donbass-1785091162.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска в 14.50 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:04

2022-04-23T16:04

2022-04-23T16:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

донбасс

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украина

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.50... н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785090355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донбасс, россия, украина