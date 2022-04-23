https://ria.ru/20220423/donbass-1785081827.html

ЛНР наладит связь с представителями украинской власти в Кременной

ЛНР наладит связь с представителями украинской власти в Кременной - РИА Новости, 23.04.2022

ЛНР наладит связь с представителями украинской власти в Кременной

Представители Луганской народной республики налаживают связь и координацию с оставшимися в городе Кременная, перешедшим под контроль ЛНР, представителями бывшей РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:26

2022-04-23T14:26

2022-04-23T14:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

луганская народная республика

россия

донбасс

вооруженные силы рф

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 23 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики налаживают связь и координацию с оставшимися в городе Кременная, перешедшим под контроль ЛНР, представителями бывшей местной украинской власти, рассказал РИА Новости президент отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов, занимающийся этим процессом на данной территории.Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная - стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, на окраинах которого продолжается "зачистка", с тыловых позиций противника."Мы позавчера здесь были первый раз на разведке после армии Российской Федерации, Народной милиции ЛНР, которые зашли, освободили. Наладили связи. Нашли больницу, в которую привезли гуманитарную помощь, также переговорили с сотрудниками МЧС, которые здесь остались, и нашли единственную из заместителей администрации города Кременная. Сейчас мы поедем, ее найдем, чтобы она непосредственно занималась всем комплексом мероприятий, связанных с гуманитарной помощью", - рассказал президент отделения "Донбасс".Он уточнил, что все местные чиновники покинули город еще в конце февраля, оставив людей исключительно с украинскими военными, которые не занимались гуманитарными вопросами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kadyrov-1784547081.html

https://ria.ru/20220423/kremennaya-1785046878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)