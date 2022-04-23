https://ria.ru/20220423/dokazatelstva-1785066957.html

Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства

Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства

Госдеп США применит атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, который позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:00

2022-04-23T12:00

2022-04-23T12:00

в мире

сша

организация по запрещению химического оружия

нато

россия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Госдеп США применит атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, который позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с химоружием и назначить виновных по своему усмотрению, как это было в Сирии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.Кириллов утверждает, что госдепартаментом США уже определен порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за его проведение.По его словам, принципиальное значение будет иметь быстрый сбор доказательной базы на месте происшествия (изъятие образцов, опрос свидетелей, фото- и видеодокументирование).

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063951.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, нато, россия