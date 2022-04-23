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Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства - РИА Новости, 23.04.2022
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Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства
Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства
Госдеп США применит атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, который позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:00
2022-04-23T12:00
в мире
сша
организация по запрещению химического оружия
нато
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Госдеп США применит атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, который позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с химоружием и назначить виновных по своему усмотрению, как это было в Сирии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.Кириллов утверждает, что госдепартаментом США уже определен порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за его проведение.По его словам, принципиальное значение будет иметь быстрый сбор доказательной базы на месте происшествия (изъятие образцов, опрос свидетелей, фото- и видеодокументирование).
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сша
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в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, нато, россия
12:00 23.04.2022
 
Минобороны о химпровокациях: США готовы сфабриковать доказательства

Минобороны: США готовы сфабриковать доказательства применения Россией химоружия

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Госдеп США применит атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, который позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с химоружием и назначить виновных по своему усмотрению, как это было в Сирии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
Кириллов утверждает, что госдепартаментом США уже определен порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за его проведение.
По его словам, принципиальное значение будет иметь быстрый сбор доказательной базы на месте происшествия (изъятие образцов, опрос свидетелей, фото- и видеодокументирование).
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
11:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия
 
В миреСШАОрганизация по запрещению химического оружияНАТОРоссия
 
 
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