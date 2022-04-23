https://ria.ru/20220423/bogosluzhenie-1785099546.html
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2022
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Кирилл проводит торжественное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:21
2022-04-23T23:21
2022-04-23T23:21
общество
религия
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Патриарх Кирилл проводит торжественное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
2022-04-23T23:21
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PT14M18S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, религия, видео
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Кирилл проводит торжественное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
2022-04-23T23:21
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PT14M18S
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Кирилл проводит торжественное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.