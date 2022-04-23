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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/blagodatnyyogon-1785058145.html
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2022
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу —... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:18
2022-04-23T12:18
религия
иерусалим
пасха. схождение благодатного огня
пасха
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Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи. С 2003 года по установившейся традиции делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Иерусалима в Москву доставляет Благодатный огонь в особых лампадах. Из столицы его отправляют в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.
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иерусалим, пасха. схождение благодатного огня, пасха, видео
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи.
2022-04-23T12:18
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PT215M37S
12:18 23.04.2022
 

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи.
С 2003 года по установившейся традиции делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Иерусалима в Москву доставляет Благодатный огонь в особых лампадах. Из столицы его отправляют в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.
 
РелигияИерусалимПасха. Схождение Благодатного огняПасха
 
 
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