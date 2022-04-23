https://ria.ru/20220423/blagodatnyyogon-1785058145.html
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2022
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу —... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:18
2022-04-23T12:18
2022-04-23T12:18
религия
иерусалим
пасха. схождение благодатного огня
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785056406_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d7d2cf643a266fb6f073634560e5003f.jpg
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи. С 2003 года по установившейся традиции делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Иерусалима в Москву доставляет Благодатный огонь в особых лампадах. Из столицы его отправляют в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785056406_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_cfc005c999c23cd1f59ade9285fdee97.jpg
LIVE: Схождение святого Благодатного огня
LIVE: Схождение святого Благодатного огня
2022-04-23T12:18
true
PT215M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, пасха. схождение благодатного огня, пасха, видео
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи.
2022-04-23T12:18
true
PT215M37S