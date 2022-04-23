https://ria.ru/20220423/blagodatnyyogon-1785058145.html

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.04.2022

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция

Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу —... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:18

2022-04-23T12:18

2022-04-23T12:18

религия

иерусалим

пасха. схождение благодатного огня

пасха

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Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи. С 2003 года по установившейся традиции делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Иерусалима в Москву доставляет Благодатный огонь в особых лампадах. Из столицы его отправляют в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.

иерусалим

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

иерусалим, пасха. схождение благодатного огня, пасха, видео