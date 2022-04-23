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Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию - РИА Новости, 23.04.2022
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Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию
Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию
США вопреки своим международным обязательствам сохранили своем в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:39
2022-04-23T11:39
в мире
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США вопреки своим международным обязательствам сохранили своем в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность", - сказал Кириллов."Обратите внимание, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия", - добавил он.Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил Кириллов."В соответствии с Федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия", - напомнил Кириллов.
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в мире, сша, безопасность
11:39 23.04.2022
 
Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию

Минобороны: США вопреки международным обязательствам допускают свои работы по биооружию

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США вопреки своим международным обязательствам сохранили своем в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
"Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность", - сказал Кириллов.
"Обратите внимание, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия", - добавил он.
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Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил Кириллов.
"В соответствии с Федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия", - напомнил Кириллов.
 
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