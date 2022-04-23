https://ria.ru/20220423/biooruzhie-1785065687.html

Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию

Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию

США вопреки своим международным обязательствам сохранили своем в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:39

2022-04-23T11:39

2022-04-23T11:39

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США вопреки своим международным обязательствам сохранили своем в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность", - сказал Кириллов."Обратите внимание, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия", - добавил он.Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил Кириллов."В соответствии с Федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия", - напомнил Кириллов.

https://ria.ru/20220423/stsenariy-1785064443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, безопасность