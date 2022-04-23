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Мосприрода: для акции "ПаркАрт" в Москве уже подготовили более 100 эскизов
Мосприрода: для акции "ПаркАрт" в Москве уже подготовили более 100 эскизов - РИА Новости, 25.04.2022
Мосприрода: для акции "ПаркАрт" в Москве уже подготовили более 100 эскизов
Для участия в природоохранной акции "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья в Москве уже подано 30 заявок, подготовлены более 100 эскизных работ, заявила... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-23T13:49
2022-04-23T13:49
2022-04-25T16:07
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для участия в природоохранной акции "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья в Москве уже подано 30 заявок, подготовлены более 100 эскизных работ, заявила заместитель руководителя ГБУ "Мосприрода" Вера Струкова."ПаркАрт" это не просто природоохранная акция, а крупный проект, который стартовал в 2016 году. Начинался он на одной из природных территорий Восточного округа, и сейчас его география расширилась на 12 особо охраняемых природных территорий и количество рисунков, которые уже сейчас можно найти в парках города, составляет более 200", - сказала Струкова журналистам.Она отметила, что принять участие в акции могут и дети, и взрослые, не обязательно быть профессиональным художником."Акция стартовала не так давно. Уже сейчас у нас есть 30 заявок и более 100 эскизных работ. Конечно, мы уже более трепетно и щепетильно относимся к выбору рисунков. Смотрим по тематике, обращаем внимание на художественную составляющую, что уже отрисовано на этой территории. И в итоге примем решение, что именно будет отрисовано", - пояснила она.Рисунки наносят только на те деревья, где образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола, рисунки выполнят водонепроницаемыми акриловыми красками – они не вредят дереву и создают дополнительный защитный слой на ране.
https://ria.ru/20220420/ptitsy-1784544918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Для участия в природоохранной акции "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья в Москве
уже подано 30 заявок, подготовлены более 100 эскизных работ, заявила заместитель руководителя ГБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"ПаркАрт" это не просто природоохранная акция, а крупный проект, который стартовал в 2016 году. Начинался он на одной из природных территорий Восточного округа, и сейчас его география расширилась на 12 особо охраняемых природных территорий и количество рисунков, которые уже сейчас можно найти в парках города, составляет более 200", - сказала Струкова журналистам.
Она отметила, что принять участие в акции могут и дети, и взрослые, не обязательно быть профессиональным художником.
"Акция стартовала не так давно. Уже сейчас у нас есть 30 заявок и более 100 эскизных работ. Конечно, мы уже более трепетно и щепетильно относимся к выбору рисунков. Смотрим по тематике, обращаем внимание на художественную составляющую, что уже отрисовано на этой территории. И в итоге примем решение, что именно будет отрисовано", - пояснила она.
Рисунки наносят только на те деревья, где образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола, рисунки выполнят водонепроницаемыми акриловыми красками – они не вредят дереву и создают дополнительный защитный слой на ране.