https://ria.ru/20220423/aktsiya-1785336256.html

Мосприрода: для акции "ПаркАрт" в Москве уже подготовили более 100 эскизов

Мосприрода: для акции "ПаркАрт" в Москве уже подготовили более 100 эскизов - РИА Новости, 25.04.2022

Мосприрода: для акции "ПаркАрт" в Москве уже подготовили более 100 эскизов

Для участия в природоохранной акции "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья в Москве уже подано 30 заявок, подготовлены более 100 эскизных работ, заявила... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-23T13:49

2022-04-23T13:49

2022-04-25T16:07

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для участия в природоохранной акции "ПаркАрт" по нанесению рисунков на деревья в Москве уже подано 30 заявок, подготовлены более 100 эскизных работ, заявила заместитель руководителя ГБУ "Мосприрода" Вера Струкова."ПаркАрт" это не просто природоохранная акция, а крупный проект, который стартовал в 2016 году. Начинался он на одной из природных территорий Восточного округа, и сейчас его география расширилась на 12 особо охраняемых природных территорий и количество рисунков, которые уже сейчас можно найти в парках города, составляет более 200", - сказала Струкова журналистам.Она отметила, что принять участие в акции могут и дети, и взрослые, не обязательно быть профессиональным художником."Акция стартовала не так давно. Уже сейчас у нас есть 30 заявок и более 100 эскизных работ. Конечно, мы уже более трепетно и щепетильно относимся к выбору рисунков. Смотрим по тематике, обращаем внимание на художественную составляющую, что уже отрисовано на этой территории. И в итоге примем решение, что именно будет отрисовано", - пояснила она.Рисунки наносят только на те деревья, где образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола, рисунки выполнят водонепроницаемыми акриловыми красками – они не вредят дереву и создают дополнительный защитный слой на ране.

https://ria.ru/20220420/ptitsy-1784544918.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва