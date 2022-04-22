https://ria.ru/20220422/zinatullina-1784903877.html

Жена Моргенштерна открестилась от его запоев

Жена Моргенштерна открестилась от его запоев - РИА Новости, 22.04.2022

Жена Моргенштерна открестилась от его запоев

Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:54

2022-04-22T13:54

2022-04-22T13:54

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести исполнителя из запоя.После отъезда пары в Дубай и сообщения девушки о разрыве их отношений многие поклонники заметили, что рэпер располнел и стал вести себя странно.Недавно сам Моргенштерн попросил посоветовать ему рехаб – место для реабилитации после разного рода зависимостей. Также он жаловался на бессонницу.Ранее Зинатуллина говорила, что не хочет "наживаться" на Моргенштерне после развода.

https://ria.ru/20210924/keydzh-1751607536.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)