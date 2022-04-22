https://ria.ru/20220422/zinatullina-1784903877.html
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев - РИА Новости, 22.04.2022
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев
Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:54
2022-04-22T13:54
2022-04-22T13:54
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести исполнителя из запоя.После отъезда пары в Дубай и сообщения девушки о разрыве их отношений многие поклонники заметили, что рэпер располнел и стал вести себя странно.Недавно сам Моргенштерн попросил посоветовать ему рехаб – место для реабилитации после разного рода зависимостей. Также он жаловался на бессонницу.Ранее Зинатуллина говорила, что не хочет "наживаться" на Моргенштерне после развода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев
Дилара Зинатуллина открестилась от запоев Моргенштерна
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести исполнителя из запоя.
"Слушайте, я вас очень люблю, но сколько он пьет – не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне капец часто пишете про это, поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу", – написала Дилара.
После отъезда пары в Дубай и сообщения девушки о разрыве их отношений многие поклонники заметили, что рэпер располнел и стал вести себя странно.
Недавно сам Моргенштерн попросил посоветовать ему рехаб – место для реабилитации после разного рода зависимостей. Также он жаловался на бессонницу.
"Я просто хочу уснуть", "Бросить пить не получилось, попробуем завтра", – отмечал рэпер в социальных сетях.
Ранее Зинатуллина говорила
, что не хочет "наживаться" на Моргенштерне после развода.