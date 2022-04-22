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Жена Моргенштерна открестилась от его запоев - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
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Жена Моргенштерна открестилась от его запоев
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев - РИА Новости, 22.04.2022
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев
Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:54
2022-04-22T13:54
шоубиз
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шоу-бизнес
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести исполнителя из запоя.После отъезда пары в Дубай и сообщения девушки о разрыве их отношений многие поклонники заметили, что рэпер располнел и стал вести себя странно.Недавно сам Моргенштерн попросил посоветовать ему рехаб – место для реабилитации после разного рода зависимостей. Также он жаловался на бессонницу.Ранее Зинатуллина говорила, что не хочет "наживаться" на Моргенштерне после развода.
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знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
13:54 22.04.2022
 
Жена Моргенштерна открестилась от его запоев

Дилара Зинатуллина открестилась от запоев Моргенштерна

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина ответила в социальных сетях на вопрос подписчика об алкогольной зависимости Моргенштерна. Ее попросили сделать что-нибудь, чтобы вывести исполнителя из запоя.

"Слушайте, я вас очень люблю, но сколько он пьет – не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне капец часто пишете про это, поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу", – написала Дилара.

После отъезда пары в Дубай и сообщения девушки о разрыве их отношений многие поклонники заметили, что рэпер располнел и стал вести себя странно.
Недавно сам Моргенштерн попросил посоветовать ему рехаб – место для реабилитации после разного рода зависимостей. Также он жаловался на бессонницу.
"Я просто хочу уснуть", "Бросить пить не получилось, попробуем завтра", – отмечал рэпер в социальных сетях.
Ранее Зинатуллина говорила, что не хочет "наживаться" на Моргенштерне после развода.
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