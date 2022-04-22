https://ria.ru/20220422/zhurnalist-1784827428.html

МИД Чили продолжает искать пропавшего на Украине журналиста

МИД Чили продолжает искать пропавшего на Украине журналиста - РИА Новости, 22.04.2022

МИД Чили продолжает искать пропавшего на Украине журналиста

МИД Чили продолжает искать пропавшего в Харькове журналиста Гонсало Лиру Лопеса, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T01:43

2022-04-22T01:43

2022-04-22T01:43

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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 22 апр – РИА Новости. МИД Чили продолжает искать пропавшего в Харькове журналиста Гонсало Лиру Лопеса, сообщили РИА Новости в министерстве.Контакт с Лирой был утерян 15 апреля, он находился в Харькове. Журналист в соцсетях неоднократно выступал с критикой политики украинских властей. В одном из твитов он написал, что в его отношении могут быть предприняты какие-либо действия.Президент ассоциации журналистов Чили Данило Аумада сообщил РИА Новости, что организация начала собственное расследование, однако пока не располагает официальной информацией об обстоятельствах исчезновения Лиры.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила надежду, что с пропавшим журналистом все хорошо. По ее словам, Лира активно комментировал события на Украине, находясь в гуще событий, – сначала в Киеве, затем в Харькове, "честно и со знанием дела рассказывал о подоплеке кризиса… своими видеоблогами он многим на Западе открыл глаза".

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783741269.html

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