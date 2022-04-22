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Экзотический приют: центр реабилитации диких животных
Экзотический приют: центр реабилитации диких животных - РИА Новости, 22.04.2022
Экзотический приют: центр реабилитации диких животных
Если вы найдете львенка или медвежонка в центре города, вызывайте сотрудников центра реабилитации диких животных. Они приютят их и помогут обрести комфортную жизнь. Мы узнали, как устроен этот центр и какими интересными историями могут поделиться его сотрудники.
2022-04-22T14:38
2022-04-22T14:38
2022-04-22T14:38
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Экзотический приют: центр реабилитации диких животных
Если вы найдете львенка или медвежонка в центре города, вызывайте сотрудников центра реабилитации диких животных. Они приютят их и помогут обрести комфортную жизнь. Мы узнали, как устроен этот центр и какими интересными историями могут поделиться его сотрудники.
2022-04-22T14:38
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Экзотический приют: центр реабилитации диких животных
Если вы найдете львенка или медвежонка в центре города, вызывайте сотрудников центра реабилитации диких животных. Они приютят их и помогут обрести комфортную жизнь. Мы узнали, как устроен этот центр и какими интересными историями могут поделиться его сотрудники.
2022-04-22T14:38
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PT4M50S
Экзотический приют: центр реабилитации диких животных
Если вы найдете львенка или медвежонка в центре города, вызывайте сотрудников центра реабилитации диких животных. Они приютят их и помогут обрести комфортную жизнь. Мы узнали, как устроен этот центр и какими интересными историями могут поделиться его сотрудники.