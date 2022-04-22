Рейтинг@Mail.ru
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/zhitomir-1784961867.html
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк - РИА Новости, 22.04.2022
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк
Советский танк Т-34 в украинском Житомире планируют демонтировать 9 мая с постамента на площади Победы, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:54
2022-04-22T16:54
в мире
сергей лавров
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119926/55/1199265543_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_8535dde0e83d211fe57a70eac7e06534.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Советский танк Т-34 в украинском Житомире планируют демонтировать 9 мая с постамента на площади Победы, сообщил мэр города Сергей Сухомлин."По поводу так называемого празднования Дня Победы: 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы", - сказал Сухомлин в видеообращении в соцсетях.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html
https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119926/55/1199265543_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0878a0bd6a763d9179635910fce35465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, россия
16:54 22.04.2022
 
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк

В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк Т-34

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-34
Танк Т-34 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк Т-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Советский танк Т-34 в украинском Житомире планируют демонтировать 9 мая с постамента на площади Победы, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"По поводу так называемого празднования Дня Победы: 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы", - сказал Сухомлин в видеообращении в соцсетях.
Снос памятника Зое Космодемьянской в Чернигове
Вчера, 13:18
В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Жукову
17 апреля, 12:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала