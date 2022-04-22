https://ria.ru/20220422/zhitomir-1784961867.html
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк - РИА Новости, 22.04.2022
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк
Советский танк Т-34 в украинском Житомире планируют демонтировать 9 мая с постамента на площади Победы, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:54
2022-04-22T16:54
2022-04-22T16:54
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Советский танк Т-34 в украинском Житомире планируют демонтировать 9 мая с постамента на площади Победы, сообщил мэр города Сергей Сухомлин."По поводу так называемого празднования Дня Победы: 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы", - сказал Сухомлин в видеообращении в соцсетях.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк
В Житомире 9 мая снимут с постамента советский танк Т-34