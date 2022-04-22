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Далай-лама обратился к жителям Земли - РИА Новости, 22.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220422/zemlya-1784988323.html
Далай-лама обратился к жителям Земли
Далай-лама обратился к жителям Земли - РИА Новости, 22.04.2022
Далай-лама обратился к жителям Земли
Далай-лама XIV в День Земли заявил, что все люди, звери, птицы и даже насекомые хотят жить счастливо, и призвал наделенное "чудесным мозгом" человечество... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:00
2022-04-22T19:15
религия
гималаи
индия
тибет
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV в День Земли заявил, что все люди, звери, птицы и даже насекомые хотят жить счастливо, и призвал наделенное "чудесным мозгом" человечество развивать "целостное образование", сострадание и "заботу о благополучии других"."В День Земли давайте вспомним о том, что все хотят жить счастливо. Не только люди, но и звери, птицы и даже насекомые. Мы все должны заботиться о нашем совместном существовании. Мы, люди, наделены чудесным мозгом, и это дает нам замечательную возможность творить добро. Но, глядя на сегодняшний мир, ясно, что мы должны быть способны на большее", - сказано в обращении Далай-ламы в День Земли, текст которого поступил в РИА Новости.По словам всемирно известного буддийского духовного лидера, сегодня человечеству "необходимо более целостное образование, которое включает в себя внутренние ценности, такие как сострадание и забота о благополучии других".Далай-лама напомнил, что в нашем мире все "чрезвычайно взаимозависимо". "Новые вызовы, такие как климатический кризис, затрагивают нас всех, мы все участвуем в глобальной экономике, а значит – должны принимать во внимание все человечество. Необходимо ставить глобальные интересы на первое место", - уверен буддийский наставник.Он призвал переходить на возобновляемые источники энергии, использующие силу ветра или энергию солнца, активнее защищать окружающую среду, в частности, леса от вырубки, сажать больше деревьев и заботиться о них. Далай-лама особо отметил, что на своем веку стал свидетелем уменьшения количества снега сначала в Тибете, а затем в Дхарамсале (город на севере Индии в предгорьях Гималаев, где расположена его резиденция)."Наша жизнь зиждется на надежде, желании, чтобы все было хорошо. Надежда связана с будущим. Пусть ничто в будущем не гарантировано, мы продолжаем надеяться, а это гораздо лучше, чем быть пессимистами", - отметил Далай-лама.
https://ria.ru/20220303/dalay-lama-1776175091.html
https://ria.ru/20211105/dalay-lama-1757784343.html
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гималаи, индия, тибет
19:00 22.04.2022 (обновлено: 19:15 22.04.2022)
 
Далай-лама обратился к жителям Земли

Далай-лама сделал заявление в День Земли

© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV в День Земли заявил, что все люди, звери, птицы и даже насекомые хотят жить счастливо, и призвал наделенное "чудесным мозгом" человечество развивать "целостное образование", сострадание и "заботу о благополучии других".
"В День Земли давайте вспомним о том, что все хотят жить счастливо. Не только люди, но и звери, птицы и даже насекомые. Мы все должны заботиться о нашем совместном существовании. Мы, люди, наделены чудесным мозгом, и это дает нам замечательную возможность творить добро. Но, глядя на сегодняшний мир, ясно, что мы должны быть способны на большее", - сказано в обращении Далай-ламы в День Земли, текст которого поступил в РИА Новости.
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По словам всемирно известного буддийского духовного лидера, сегодня человечеству "необходимо более целостное образование, которое включает в себя внутренние ценности, такие как сострадание и забота о благополучии других".
Далай-лама напомнил, что в нашем мире все "чрезвычайно взаимозависимо". "Новые вызовы, такие как климатический кризис, затрагивают нас всех, мы все участвуем в глобальной экономике, а значит – должны принимать во внимание все человечество. Необходимо ставить глобальные интересы на первое место", - уверен буддийский наставник.
Он призвал переходить на возобновляемые источники энергии, использующие силу ветра или энергию солнца, активнее защищать окружающую среду, в частности, леса от вырубки, сажать больше деревьев и заботиться о них. Далай-лама особо отметил, что на своем веку стал свидетелем уменьшения количества снега сначала в Тибете, а затем в Дхарамсале (город на севере Индии в предгорьях Гималаев, где расположена его резиденция).
"Наша жизнь зиждется на надежде, желании, чтобы все было хорошо. Надежда связана с будущим. Пусть ничто в будущем не гарантировано, мы продолжаем надеяться, а это гораздо лучше, чем быть пессимистами", - отметил Далай-лама.
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