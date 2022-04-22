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В США предложили проверить счета Зеленского - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1785017988.html
В США предложили проверить счета Зеленского
В США предложили проверить счета Зеленского - РИА Новости, 23.04.2022
В США предложили проверить счета Зеленского
Ведущий Fox News Такер Карлсон возмутился решением американского президента Джо Байдена об отправке помощи Украине и призвал провести аудит финансов Владимира... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-22T20:55
2022-04-23T01:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон возмутился решением американского президента Джо Байдена об отправке помощи Украине и призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского.Журналист обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает оружие, отправляемое на Украину. Карлсон указал на то, что инфляция в Штатах достигла наивысшего уровня за многие десятилетия, и возмутился тем, что Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать киевским властям — за неделю Украина получила более миллиарда долларов."Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?" — предложил Карлсон.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, украина, сша
20:55 22.04.2022 (обновлено: 01:01 23.04.2022)
 
В США предложили проверить счета Зеленского

Ведущий Fox News Карлсон призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон возмутился решением американского президента Джо Байдена об отправке помощи Украине и призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского.
Журналист обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает оружие, отправляемое на Украину. Карлсон указал на то, что инфляция в Штатах достигла наивысшего уровня за многие десятилетия, и возмутился тем, что Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать киевским властям — за неделю Украина получила более миллиарда долларов.
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"Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?" — предложил Карлсон.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСША
 
 
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