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Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах - РИА Новости, 22.04.2022
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Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах - РИА Новости, 22.04.2022
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах
Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:50
2022-04-22T17:03
в мире
шарль мишель
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир путин
евросовет
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля.Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах", — говорится в пресс-релизе.В Кремле утверждают, что во время переговоров "украинская сторона проявляет непоследовательность" и демонстрирует неготовность "искать взаимоприемлемые решения".Там также добавили, что Мишель проинформировал Путина о своих контактах во время недавней поездки в Киев.
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в мире, шарль мишель, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир путин, евросовет
15:50 22.04.2022 (обновлено: 17:03 22.04.2022)
 
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах

Путин заявил главе Евросовета, что встреча с Зеленским зависит от итогов переговоров

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах", — говорится в пресс-релизе.
В Кремле утверждают, что во время переговоров "украинская сторона проявляет непоследовательность" и демонстрирует неготовность "искать взаимоприемлемые решения".
Там также добавили, что Мишель проинформировал Путина о своих контактах во время недавней поездки в Киев.
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В миреШарль МишельВладимир ЗеленскийРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ПутинЕвросовет
 
 
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