https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1784941936.html
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах - РИА Новости, 22.04.2022
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах
Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:50
2022-04-22T15:50
2022-04-22T17:03
в мире
шарль мишель
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир путин
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля.Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах", — говорится в пресс-релизе.В Кремле утверждают, что во время переговоров "украинская сторона проявляет непоследовательность" и демонстрирует неготовность "искать взаимоприемлемые решения".Там также добавили, что Мишель проинформировал Путина о своих контактах во время недавней поездки в Киев.
https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784811765.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарль мишель, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир путин, евросовет
15:50 22.04.2022 (обновлено: 17:03 22.04.2022)
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах
Путин заявил главе Евросовета, что встреча с Зеленским зависит от итогов переговоров