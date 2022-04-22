https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1784941936.html

Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах

Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах - РИА Новости, 22.04.2022

Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах

Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:50

2022-04-22T15:50

2022-04-22T17:03

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Встреча Путина с Зеленским возможна, ее перспективы зависят от результатов на переговорах российской и украинской делегации, сообщила пресс-служба Кремля в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля.Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах", — говорится в пресс-релизе.В Кремле утверждают, что во время переговоров "украинская сторона проявляет непоследовательность" и демонстрирует неготовность "искать взаимоприемлемые решения".Там также добавили, что Мишель проинформировал Путина о своих контактах во время недавней поездки в Киев.

https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784811765.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, шарль мишель, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир путин, евросовет