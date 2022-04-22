https://ria.ru/20220422/zdorove-1785002190.html
Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек
Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 22.04.2022
Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек
Мобильный центр "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысяч жителей Краснодарского края в 2022 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:40
2022-04-22T19:40
2022-04-22T19:40
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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Мобильный центр "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысяч жителей Краснодарского края в 2022 году, сообщает администрация региона.Мероприятие проводится при поддержке Минздрава Краснодарского края."На Кубани работает мобильный центр "Маршрут здоровья". С начала 2022 года медкомплекс принял более 2,5 тысяч жителей края", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора края Анну Минькову.Уточняется, что мобильный центр "Маршрут здоровья" принимает пациентов в городах и отдаленных районах Кубани. Графиком его выезда публикуется на портале краевого Минздрава и регионального Центра общественного здоровья и медпрофилактики."Достаточно всего 40 минут, чтобы понять, здоров человек или нет. В мобильном медкомплексе измеряют рост, вес и артериальное давление, определяют степень физического развития, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, с помощью системы "Кардиовизор" оценивают состояние сердца. Там же консультирует терапевт, при необходимости, дает рекомендации по выявленным факторам риска и дополнительному обследованию в поликлинике", – пояснила Минькова.
https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html
https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html
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РИА Новости
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общество, краснодарский край, здоровье - общество, россия
Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек
Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек в 2022 году
КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости.
Мобильный центр "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысяч жителей Краснодарского края в 2022 году, сообщает
администрация региона.
Мероприятие проводится при поддержке Минздрава Краснодарского края
.
"На Кубани работает мобильный центр "Маршрут здоровья". С начала 2022 года медкомплекс принял более 2,5 тысяч жителей края", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора края Анну Минькову.
Уточняется, что мобильный центр "Маршрут здоровья" принимает пациентов в городах и отдаленных районах Кубани. Графиком его выезда публикуется на портале краевого Минздрава и регионального Центра общественного здоровья и медпрофилактики.
"Достаточно всего 40 минут, чтобы понять, здоров человек или нет. В мобильном медкомплексе измеряют рост, вес и артериальное давление, определяют степень физического развития, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, с помощью системы "Кардиовизор" оценивают состояние сердца. Там же консультирует терапевт, при необходимости, дает рекомендации по выявленным факторам риска и дополнительному обследованию в поликлинике", – пояснила Минькова.