https://ria.ru/20220422/zdorove-1785002190.html

Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек

Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 22.04.2022

Мобильный центр Кубани "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысячи человек

Мобильный центр "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысяч жителей Краснодарского края в 2022 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:40

2022-04-22T19:40

2022-04-22T19:40

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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Мобильный центр "Маршрут здоровья" принял более 2,5 тысяч жителей Краснодарского края в 2022 году, сообщает администрация региона.Мероприятие проводится при поддержке Минздрава Краснодарского края."На Кубани работает мобильный центр "Маршрут здоровья". С начала 2022 года медкомплекс принял более 2,5 тысяч жителей края", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора края Анну Минькову.Уточняется, что мобильный центр "Маршрут здоровья" принимает пациентов в городах и отдаленных районах Кубани. Графиком его выезда публикуется на портале краевого Минздрава и регионального Центра общественного здоровья и медпрофилактики."Достаточно всего 40 минут, чтобы понять, здоров человек или нет. В мобильном медкомплексе измеряют рост, вес и артериальное давление, определяют степень физического развития, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, с помощью системы "Кардиовизор" оценивают состояние сердца. Там же консультирует терапевт, при необходимости, дает рекомендации по выявленным факторам риска и дополнительному обследованию в поликлинике", – пояснила Минькова.

https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html

https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html

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Владимир Лаврентьев

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