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Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине - РИА Новости, 22.04.2022
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Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине
Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине
Американский генерал Джек Кин в эфире телеканала Sky News раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:41
2022-04-22T20:41
в мире
украина
вооруженные силы украины
германия
сша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский генерал Джек Кин в эфире телеканала Sky News раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением.Ранее немецкий лидер сообщил, что Берлин практически исчерпал возможности поставлять свои военные системы Киеву. По его словам, теперь бундесвер сосредоточится на укреплении собственных оборонительных возможностей."Это ужасное оправдание. &lt;…&gt; Очень плохо, что они не хотят помочь украинцам", — возмутился бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Кин.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220422/germaniya-1784982731.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, германия, сша
20:41 22.04.2022
 
Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине

Американский генерал Джек Кин обрушился на Германию из-за заявления Шольца по Украине

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский генерал Джек Кин в эфире телеканала Sky News раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением.
Ранее немецкий лидер сообщил, что Берлин практически исчерпал возможности поставлять свои военные системы Киеву. По его словам, теперь бундесвер сосредоточится на укреплении собственных оборонительных возможностей.
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"Это ужасное оправдание. <…> Очень плохо, что они не хотят помочь украинцам", — возмутился бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Кин.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
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