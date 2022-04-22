https://ria.ru/20220422/zayavlenie-1785016011.html

Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине

Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Американский генерал обрушился на Германию из-за слов Шольца об Украине

Американский генерал Джек Кин в эфире телеканала Sky News раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:41

2022-04-22T20:41

2022-04-22T20:41

в мире

украина

вооруженные силы украины

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_1439e87fdc472bfd3e1891b39c982ba9.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский генерал Джек Кин в эфире телеканала Sky News раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением.Ранее немецкий лидер сообщил, что Берлин практически исчерпал возможности поставлять свои военные системы Киеву. По его словам, теперь бундесвер сосредоточится на укреплении собственных оборонительных возможностей."Это ужасное оправдание. <…> Очень плохо, что они не хотят помочь украинцам", — возмутился бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Кин.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220422/germaniya-1784982731.html

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, вооруженные силы украины, германия, сша