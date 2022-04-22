https://ria.ru/20220422/zasedanie-1784822900.html
Антонову не дали выступить на заседании ОАГ
Антонову не дали выступить на заседании ОАГ - РИА Новости, 22.04.2022
Антонову не дали выступить на заседании ОАГ
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T00:57
2022-04-22T00:57
2022-04-22T07:51
в мире
россия
украина
организация американских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.Совет Организации американских государств в четверг проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на Украине. Решение поддержали 25 стран, против — ни одной. Ряд стран воздержались от голосования.Посол назвал решение ОАГ серьезной ошибкой, отметив, что задача любой международной структуры – объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно."Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии.Дипломат отметил, что США и их сателлиты оказали беспрецедентное давление на Латинскую Америку. "Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов.Посол также раскритиковал решение ОАГ включить в резолюцию бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении международного права и подчеркнул, что Москва готова продолжить сотрудничество с организацией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/oag-1781997350.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/antonov-1784116616.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, организация американских государств
00:57 22.04.2022 (обновлено: 07:51 22.04.2022)
Антонову не дали выступить на заседании ОАГ
Посол России в США Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании ОАГ
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил
, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.
Совет Организации американских государств
в четверг проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на Украине
. Решение поддержали 25 стран, против — ни одной. Ряд стран воздержались от голосования.
"В ходе внеочередного заседания по данной теме постоянному наблюдателю России при Организации было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу", - говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Посол назвал решение ОАГ серьезной ошибкой, отметив, что задача любой международной структуры – объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно.
"Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии.
Дипломат отметил, что США и их сателлиты оказали беспрецедентное давление на Латинскую Америку. "Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов.
Посол также раскритиковал решение ОАГ включить в резолюцию бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении международного права и подчеркнул, что Москва готова продолжить сотрудничество с организацией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.