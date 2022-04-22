https://ria.ru/20220422/zasedanie-1784822900.html

Антонову не дали выступить на заседании ОАГ

Антонову не дали выступить на заседании ОАГ - РИА Новости, 22.04.2022

Антонову не дали выступить на заседании ОАГ

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T00:57

2022-04-22T00:57

2022-04-22T07:51

в мире

россия

украина

организация американских государств

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.Совет Организации американских государств в четверг проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на Украине. Решение поддержали 25 стран, против — ни одной. Ряд стран воздержались от голосования.Посол назвал решение ОАГ серьезной ошибкой, отметив, что задача любой международной структуры – объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно."Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии.Дипломат отметил, что США и их сателлиты оказали беспрецедентное давление на Латинскую Америку. "Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов.Посол также раскритиковал решение ОАГ включить в резолюцию бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении международного права и подчеркнул, что Москва готова продолжить сотрудничество с организацией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/oag-1781997350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/antonov-1784116616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, организация американских государств