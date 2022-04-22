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В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 22.04.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220422/yugra-1785000524.html
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 22.04.2022
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов
Первый центр подготовки кадров для IT-сферы планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, соответствующее соглашение между... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:30
2022-04-22T19:37
ханты-мансийский автономный округ
общество
москва
казань
новосибирск
сбер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, соответствующее соглашение между правительством Югры и Сбербанком в пятницу подписали глава региона Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона."В соответствии с документом, устанавливается взаимное сотрудничество в целях развития стратегического партнерства по подготовке кадров в области информационных технологий на территории Югры. В том числе – создание центра подготовки кадров по методологии автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования населения "Школа 21" на территории региона", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Школа 21" – это школа программирования от Сбера, которая дает возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT.Школа в Югре станет четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. Кампус, рассчитанный на обучение до 450 человек в год, планируется открыть в центре Сургута в начале 2023 года. В школе можно будет изучать цифровые технологии различных направлений и сфер: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект, а также освоить электротехнику и робототехнику.Комарова выразила уверенность, что проект будет эффективным, так как автономный округ нуждается в IT-специалистах, и заявила, что власти региона, в свою очередь, готовы создать все необходимые условия для его реализации.
https://ria.ru/20220421/shkola-1784642699.html
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общество, москва, казань, новосибирск, сбер
19:30 22.04.2022 (обновлено: 19:37 22.04.2022)
 
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов

В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки кадров для IT-сферы

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ханты-Мансийского округа-ЮгрыПервый центр подготовки IT-специалистов откроется в Югре в 2023 году
Первый центр подготовки IT-специалистов откроется в Югре в 2023 году
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ханты-Мансийского округа-Югры
Первый центр подготовки IT-специалистов откроется в Югре в 2023 году
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, соответствующее соглашение между правительством Югры и Сбербанком в пятницу подписали глава региона Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"В соответствии с документом, устанавливается взаимное сотрудничество в целях развития стратегического партнерства по подготовке кадров в области информационных технологий на территории Югры. В том числе – создание центра подготовки кадров по методологии автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования населения "Школа 21" на территории региона", - говорится в сообщении.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 10:20Ханты-Мансийский Автономный Округ
Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре
Уточняется, что "Школа 21" – это школа программирования от Сбера, которая дает возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT.
Школа в Югре станет четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. Кампус, рассчитанный на обучение до 450 человек в год, планируется открыть в центре Сургута в начале 2023 года. В школе можно будет изучать цифровые технологии различных направлений и сфер: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект, а также освоить электротехнику и робототехнику.
Комарова выразила уверенность, что проект будет эффективным, так как автономный округ нуждается в IT-специалистах, и заявила, что власти региона, в свою очередь, готовы создать все необходимые условия для его реализации.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 10:02Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоМоскваКазаньНовосибирскСбер
 
 
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