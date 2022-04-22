19:30 22.04.2022 (обновлено: 19:37 22.04.2022)
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки кадров для IT-сферы
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ханты-Мансийского округа-ЮгрыПервый центр подготовки IT-специалистов откроется в Югре в 2023 году
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ханты-Мансийского округа-Югры
Первый центр подготовки IT-специалистов откроется в Югре в 2023 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, соответствующее соглашение между правительством Югры и Сбербанком в пятницу подписали глава региона Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"В соответствии с документом, устанавливается взаимное сотрудничество в целях развития стратегического партнерства по подготовке кадров в области информационных технологий на территории Югры. В том числе – создание центра подготовки кадров по методологии автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования населения "Школа 21" на территории региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Школа 21" – это школа программирования от Сбера, которая дает возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT.
Школа в Югре станет четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. Кампус, рассчитанный на обучение до 450 человек в год, планируется открыть в центре Сургута в начале 2023 года. В школе можно будет изучать цифровые технологии различных направлений и сфер: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект, а также освоить электротехнику и робототехнику.
Комарова выразила уверенность, что проект будет эффективным, так как автономный округ нуждается в IT-специалистах, и заявила, что власти региона, в свою очередь, готовы создать все необходимые условия для его реализации.