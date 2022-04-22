https://ria.ru/20220422/yugra-1785000524.html

В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов

В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 22.04.2022

В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов

Первый центр подготовки кадров для IT-сферы планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, соответствующее соглашение между... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:30

2022-04-22T19:30

2022-04-22T19:37

ханты-мансийский автономный округ

общество

москва

казань

новосибирск

сбер

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы планируется открыть в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, соответствующее соглашение между правительством Югры и Сбербанком в пятницу подписали глава региона Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона."В соответствии с документом, устанавливается взаимное сотрудничество в целях развития стратегического партнерства по подготовке кадров в области информационных технологий на территории Югры. В том числе – создание центра подготовки кадров по методологии автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования населения "Школа 21" на территории региона", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Школа 21" – это школа программирования от Сбера, которая дает возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT.Школа в Югре станет четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. Кампус, рассчитанный на обучение до 450 человек в год, планируется открыть в центре Сургута в начале 2023 года. В школе можно будет изучать цифровые технологии различных направлений и сфер: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект, а также освоить электротехнику и робототехнику.Комарова выразила уверенность, что проект будет эффективным, так как автономный округ нуждается в IT-специалистах, и заявила, что власти региона, в свою очередь, готовы создать все необходимые условия для его реализации.

https://ria.ru/20220421/shkola-1784642699.html

https://ria.ru/20220420/rayon-1784423032.html

москва

казань

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, казань, новосибирск, сбер