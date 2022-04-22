https://ria.ru/20220422/yaponiya-1784983844.html

Японцы захотели отдать под суд дипломатов после слов об "оккупации" Курил

Японцы захотели отдать под суд дипломатов после слов об "оккупации" Курил - РИА Новости, 22.04.2022

Японцы захотели отдать под суд дипломатов после слов об "оккупации" Курил

Посетители портала Yahoo News Japan раскритиковали МИД страны после публикации в "Синей книге" заявления об "оккупации" Россией Южных Курил. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:04

2022-04-22T18:04

2022-04-22T18:04

в мире

япония

россия

южная корея

мид японии‎

курильские острова

спор вокруг статуса курильских островов

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Посетители портала Yahoo News Japan раскритиковали МИД страны после публикации в "Синей книге" заявления об "оккупации" Россией Южных Курил.Накануне МИД Японии опубликовал "Синюю книгу по дипломатии", в которой впервые с 2003 года Южные Курилы называются "незаконно оккупированными" Россией территорией и впервые с 2011 года появилось определение об их принадлежности Токио.Читатели издания раскритиковали внешнеполитическое ведомство и потребовали отобрать у России острова."Наконец-то наш бессильный МИД встрепенулся", — написал lhf."Вот он, наш славный МИД. 19 лет молчал и вдруг что-то сказал. "Застарелая болезнь" японских дипломатов!" — Прокомментировал CGO.Osaru напомнил о территориальном споре с Южной Кореей из-за островов Такэсима и потребовал решить этот вопрос."Я считаю, что руководство и сотрудники нашего МИДа заслуживают уголовного наказания", — заявил yua.Tak поинтересовался, почему правительство страны только сейчас выступило с жесткими заявлениями."Разве раньше на "северных островах" не жили русские? Почему же мы не признавали это незаконной оккупацией?" — спросил он.Tro, в свою очередь, задался вопросом, что дают резкие формулировки."Вон Южная Корея тоже незаконно оккупирует острова Такэсима! Да не интересуют Японию эти земли!" — Добавил он.Pla косвенно обвинил США в потере Южных Курил, а также напомнил о других территориальных спорах — с Японией и Китаем.Suzu призвал прекратить дипотношения с Россией и "отобрать" острова."Все эти наши "сожаления" в сторону России, Китай и Южной Кореи – как мертвому припарки!" — добавил он.Qoo заявил, что Токио откатился на десять лет назад и обвинил в этом власти страны, в частности, экс-премьера Синдзо Абэ.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220422/yaponiya-1784880808.html

https://ria.ru/20220322/otvet-1779370425.html

https://ria.ru/20220208/kurily-1771673981.html

https://ria.ru/20220415/yaponiya-1783806293.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, япония, россия, южная корея, мид японии‎, курильские острова, спор вокруг статуса курильских островов