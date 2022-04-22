https://ria.ru/20220422/yaponiya-1784880808.html

В Кремле заявили, что говорить о переговорах с Японией теперь трудно

В Кремле заявили, что говорить о переговорах с Японией теперь трудно - РИА Новости, 22.04.2022

В Кремле заявили, что говорить о переговорах с Японией теперь трудно

Япония стала недружественной для России страной, и говорить о продолжении переговорного процесса весьма трудно. Все четыре курильских острова – неотъемлемая... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:17

2022-04-22T12:17

2022-04-22T13:39

россия

япония

в мире

дмитрий песков

спор вокруг статуса курильских островов

курильские острова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Япония стала недружественной для России страной, и говорить о продолжении переговорного процесса весьма трудно. Все четыре курильских острова – неотъемлемая часть России, заявил Дмитрий Песков.Впервые с 2003 года Япония официально обозначила в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" "северные территории", как в стране называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, как "незаконно оккупированные" Россией. В "Синей книге" за этот год восстановлено впервые с 2011 года и определение, что острова являются "исконной территорией Японии"."Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, конечно, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на данные доклада и как это отразится на диалоге о выработке мирного договора между странами.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784207410.html

https://ria.ru/20220328/protest-1780449409.html

россия

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курильские острова

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, япония, в мире, дмитрий песков, спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова