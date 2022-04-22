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Названы получатели выгоды от "золотой лихорадки" на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
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Названы получатели выгоды от "золотой лихорадки" на Украине
Названы получатели выгоды от "золотой лихорадки" на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Названы получатели выгоды от "золотой лихорадки" на Украине
Обострение ситуации на Украине стало "золотой лихорадкой" для западных производителей оружия. К такому выводу со ссылкой на мнение экспертов пришло британское... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T04:53
2022-04-22T04:53
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европа
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обострение ситуации на Украине стало "золотой лихорадкой" для западных производителей оружия. К такому выводу со ссылкой на мнение экспертов пришло британское издание The Independent.Однако настоящая "золотая жила" лежит в перспективе милитаризации Европы в ближайшие годы. Страны, включая Германию, которые со времен окончания Второй мировой войны придерживались принципа пацифизма, теперь стараются перестроить свои армии, констатирует издание.Торговцы оружием, пишет Independent со ссылкой на одного из экспертов, стараются продвигать товары под знаменами защиты демократических идеалов. В то же время большинство из них думают только о выгоде и не против продавать вооружение авторитарным режимам.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, сша, европа, украина, россия, оружие
04:53 22.04.2022
 
Названы получатели выгоды от "золотой лихорадки" на Украине

The Independent: оружейные компании получают выгоду от обострения ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обострение ситуации на Украине стало "золотой лихорадкой" для западных производителей оружия. К такому выводу со ссылкой на мнение экспертов пришло британское издание The Independent.
Однако настоящая "золотая жила" лежит в перспективе милитаризации Европы в ближайшие годы. Страны, включая Германию, которые со времен окончания Второй мировой войны придерживались принципа пацифизма, теперь стараются перестроить свои армии, констатирует издание.
Торговцы оружием, пишет Independent со ссылкой на одного из экспертов, стараются продвигать товары под знаменами защиты демократических идеалов. В то же время большинство из них думают только о выгоде и не против продавать вооружение авторитарным режимам.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
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