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Отношения России и Италии могут ухудшиться, считает посол в Риме - РИА Новости, 22.04.2022
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Отношения России и Италии могут ухудшиться, считает посол в Риме
Отношения России и Италии могут ухудшиться, считает посол в Риме - РИА Новости, 22.04.2022
Отношения России и Италии могут ухудшиться, считает посол в Риме
Отношения России и Италии находятся в серьезном упадке, и отправка оружия на Украину не пойдет им на пользу, заявил посол в Италии Сергей Разов. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:19
2022-04-22T23:20
в мире
италия
украина
мид италии
сергей разов
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Отношения России и Италии находятся в серьезном упадке, и отправка оружия на Украину не пойдет им на пользу, заявил посол в Италии Сергей Разов."К сожалению, состояние двусторонних отношений находится в серьезном упадке, и это не зависит от нас. Мы сожалеем о высылке 30 наших дипломатов, и скоро будет адекватный ответ, как того требует дипломатическая практика", - заявил он в интервью телеканалу Rete 4.В начале апреля на фоне событий на Украине МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Министерство иностранных дел Италии пояснило, что решение связано с вопросами "национальной безопасности".Также Разов выразил мнение относительно поставок итальянского оружия на Украину, в которых, по его мнению, есть "странная логика" в том, "что для достижения мира нужно отправить тяжелое вооружение"."Могу только сказать итальянским властям, что этим оружием будут убивать мирных граждан и российских военных, и это не пойдет на пользу нашим отношениям. Но и не все итальянцы поддерживают эти меры", - заявил дипломат.По сообщению итальянских СМИ, Рим предоставил Киеву пулеметы, переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы, а также каски, бронежилеты и приборы ночного видения. Замминистра обороны Джорджо Муле в четверг заявил, что Италия рассматривает новый пакет военной помощи Украине. Ранее газета la Repubblica сообщила, что будущая военная помощь Киеву может включать бронированную технику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/dragi-1784845026.html
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в мире, италия, украина, мид италии, сергей разов, донбасс
23:19 22.04.2022 (обновлено: 23:20 22.04.2022)
 
Отношения России и Италии могут ухудшиться, считает посол в Риме

Сергей Разов: отношения России и Италии могут ухудшиться из-за отправки оружия на Украину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Отношения России и Италии находятся в серьезном упадке, и отправка оружия на Украину не пойдет им на пользу, заявил посол в Италии Сергей Разов.
"К сожалению, состояние двусторонних отношений находится в серьезном упадке, и это не зависит от нас. Мы сожалеем о высылке 30 наших дипломатов, и скоро будет адекватный ответ, как того требует дипломатическая практика", - заявил он в интервью телеканалу Rete 4.
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В начале апреля на фоне событий на Украине МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Министерство иностранных дел Италии пояснило, что решение связано с вопросами "национальной безопасности".
Также Разов выразил мнение относительно поставок итальянского оружия на Украину, в которых, по его мнению, есть "странная логика" в том, "что для достижения мира нужно отправить тяжелое вооружение".
"Могу только сказать итальянским властям, что этим оружием будут убивать мирных граждан и российских военных, и это не пойдет на пользу нашим отношениям. Но и не все итальянцы поддерживают эти меры", - заявил дипломат.
По сообщению итальянских СМИ, Рим предоставил Киеву пулеметы, переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы, а также каски, бронежилеты и приборы ночного видения. Замминистра обороны Джорджо Муле в четверг заявил, что Италия рассматривает новый пакет военной помощи Украине. Ранее газета la Repubblica сообщила, что будущая военная помощь Киеву может включать бронированную технику.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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В миреИталияУкраинаМИД ИталииСергей РазовДонбасс
 
 
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