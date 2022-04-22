21:24 22.04.2022 (обновлено: 21:26 22.04.2022)
США поставляют Украине реактивные системы залпового огня, заявила Нуланд
Замгоссекретаря Нуланд: США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Системы РСЗО мы уже поставляем", - заявила Нуланд украинскому изданию "Европейская правда".
Говоря о боеспособности украинских самолетов, Нуланд заявила, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.
"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - отметила Нуланд.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.