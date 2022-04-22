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США поставляют Украине реактивные системы залпового огня, заявила Нуланд - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/vooruzheniya-1785022687.html
США поставляют Украине реактивные системы залпового огня, заявила Нуланд
США поставляют Украине реактивные системы залпового огня, заявила Нуланд - РИА Новости, 22.04.2022
США поставляют Украине реактивные системы залпового огня, заявила Нуланд
США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:24
2022-04-22T21:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
нато
виктория нуланд
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд."Системы РСЗО мы уже поставляем", - заявила Нуланд украинскому изданию "Европейская правда".Она также отметила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.Говоря о боеспособности украинских самолетов, Нуланд заявила, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов."И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - отметила Нуланд.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1785004046.html
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в мире, украина, сша, нато, виктория нуланд
21:24 22.04.2022 (обновлено: 21:26 22.04.2022)
 
США поставляют Украине реактивные системы залпового огня, заявила Нуланд

Замгоссекретаря Нуланд: США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Системы РСЗО мы уже поставляем", - заявила Нуланд украинскому изданию "Европейская правда".
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
19:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны
Она также отметила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Говоря о боеспособности украинских самолетов, Нуланд заявила, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.
"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - отметила Нуланд.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
19:31
СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАНАТОВиктория Нуланд
 
 
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