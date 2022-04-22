https://ria.ru/20220422/vooruzheniya-1784932933.html
Франция и ФРГ поставляют Украине артиллерийские установки
Франция и ФРГ поставляют Украине артиллерийские установки - РИА Новости, 22.04.2022
Франция и ФРГ поставляют Украине артиллерийские установки
Франция и Германия поставляют Украине артиллерийские установки Сesar и ПТРK Milan, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:28
2022-04-22T15:28
2022-04-22T15:32
в мире
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донбасс
вооружения
франция
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Франция и Германия поставляют Украине артиллерийские установки Сesar и ПТРK Milan, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Мы действуем скоординировано. Позавчера я говорил на эту тему с канцлером Шольцем. Мы по-прежнему поставляем значительное количество вооружений (Украине - ред.), от Milan до Сesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути", - сказал Макрон в интервью Ouest-France.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, вооружения, франция, эммануэль макрон
15:28 22.04.2022 (обновлено: 15:32 22.04.2022)
Франция и ФРГ поставляют Украине артиллерийские установки
Президент Макрон заявил, что Франция и ФРГ поставляют Украине артиллерийские установки