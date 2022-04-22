https://ria.ru/20220422/velikobritaniya-1784924460.html

Полиция Лондона заявила о 50 обращениях о военных преступлениях на Украине

Полиция Лондона заявила о 50 обращениях о военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Полиция Лондона заявила о 50 обращениях о военных преступлениях на Украине

Служба полиции Лондона получила десятки обращений о предполагаемых военных преступлениях, связанных с конфликтом на Украине, следует из опубликованного... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:59

2022-04-22T14:59

2022-04-22T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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международный уголовный суд

скотленд-ярд

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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Служба полиции Лондона получила десятки обращений о предполагаемых военных преступлениях, связанных с конфликтом на Украине, следует из опубликованного заявления.В начале марта Скотленд-ярд сообщил, что собирает доказательства предполагаемых военных преступлений на Украине в поддержку расследования Международного уголовного суда (МУС)."По состоянию на 22 апреля полиция получила около 50 обращений, которые обрабатываются нашими специалистами и детективами", - говорится в заявлении.Сообщается, что обращения поступили со всей Великобритании, большинство из них связаны с различными инцидентами на Украине после начала конфликта в конце февраля. "В частности связаны с тем, что представляется нападениями на гражданское население", - отмечает полиция.Поясняется, что после начала военной активности на Украине в конце февраля сотрудники полиции начали взаимодействие с украинским населением в Великобритании. Данные, полученные лондонской полицией, в дальнейшем могут быть переданы в МУС.Ранее прокурор МУС Карим Хан заявил, что у него есть основания предполагать наличие фактов преступлений, совершающихся на Украине, подсудных этой инстанции, юрисдикцию которой не признаёт ряд стран. Так США, Россия и Украина не являются участниками МУС, а США неоднократно выступали против попыток суда расследовать действия американских военных.Власти России, ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские нацисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" тысячи иностранных граждан, а также срывают эвакуацию мирных жителей из городов. В ДНР указывали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784918586.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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