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Utair начнет летать из Москвы в 21 город России - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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Utair начнет летать из Москвы в 21 город России
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России - РИА Новости, 22.04.2022
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России
Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:26
2022-04-22T18:26
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик."Мы будем летать в Анапу, Анадырь, Геленджик, Грозный, Краснодар, Красноярск, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск", — говорится в релизе.Уточняется, что лайнеры будут курсировать более чем по 100 маршрутам, 70 процентов из которых — прямые перелеты между регионами, без пересадок в Москве."В планах Utair — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры России и обеспечить им удобное авиасообщение со столицей. Даже в текущих непростых условиях мы свою задачу выполняем", — говорит президент компании Олег Семенов.
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москва, россия, ютэйр, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы, пассажиры
18:26 22.04.2022
 
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России

Авиакомпания Utair планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик.
"Мы будем летать в Анапу, Анадырь, Геленджик, Грозный, Краснодар, Красноярск, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск", — говорится в релизе.
Уточняется, что лайнеры будут курсировать более чем по 100 маршрутам, 70 процентов из которых — прямые перелеты между регионами, без пересадок в Москве.
"В планах Utair — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры России и обеспечить им удобное авиасообщение со столицей. Даже в текущих непростых условиях мы свою задачу выполняем", — говорит президент компании Олег Семенов.
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