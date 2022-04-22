https://ria.ru/20220422/utair-1784874086.html
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России - РИА Новости, 22.04.2022
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России
Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:26
2022-04-22T18:26
2022-04-22T18:26
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик."Мы будем летать в Анапу, Анадырь, Геленджик, Грозный, Краснодар, Красноярск, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск", — говорится в релизе.Уточняется, что лайнеры будут курсировать более чем по 100 маршрутам, 70 процентов из которых — прямые перелеты между регионами, без пересадок в Москве."В планах Utair — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры России и обеспечить им удобное авиасообщение со столицей. Даже в текущих непростых условиях мы свою задачу выполняем", — говорит президент компании Олег Семенов.
https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, ютэйр, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы, пассажиры
Utair начнет летать из Москвы в 21 город России
Авиакомпания Utair планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик.
"Мы будем летать в Анапу, Анадырь, Геленджик, Грозный, Краснодар, Красноярск, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск", — говорится в релизе.
Уточняется, что лайнеры будут курсировать более чем по 100 маршрутам, 70 процентов из которых — прямые перелеты между регионами, без пересадок в Москве.
"В планах Utair — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры России и обеспечить им удобное авиасообщение со столицей. Даже в текущих непростых условиях мы свою задачу выполняем", — говорит президент компании Олег Семенов.