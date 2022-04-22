https://ria.ru/20220422/utair-1784874086.html

Utair начнет летать из Москвы в 21 город России

Utair начнет летать из Москвы в 21 город России - РИА Новости, 22.04.2022

Utair начнет летать из Москвы в 21 город России

Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:26

2022-04-22T18:26

2022-04-22T18:26

туризм

москва

россия

ютэйр

новости - туризм

туризм

туристы

авиарейсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059007_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_e94e811e9e343ae84fb938844c216210.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, сообщает перевозчик."Мы будем летать в Анапу, Анадырь, Геленджик, Грозный, Краснодар, Красноярск, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск", — говорится в релизе.Уточняется, что лайнеры будут курсировать более чем по 100 маршрутам, 70 процентов из которых — прямые перелеты между регионами, без пересадок в Москве."В планах Utair — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры России и обеспечить им удобное авиасообщение со столицей. Даже в текущих непростых условиях мы свою задачу выполняем", — говорит президент компании Олег Семенов.

https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, россия, ютэйр, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы, пассажиры