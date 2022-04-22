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МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/unichtozhenie-1785007001.html
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ - РИА Новости, 22.04.2022
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ
Ракетные войска Вооруженных сил России в течение дня на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:00
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обострение ситуации в днр и лнр
украина
мариуполь
ми-8 амтш
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 апреля - РИА Новости. Ракетные войска Вооруженных сил России в течение дня на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М1" и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также станция радиоэлектронной борьбы", - заявил он.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Мариуполя.
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украина, мариуполь, ми-8 амтш, бук (зенитный ракетный комплекс)
20:00 22.04.2022
 
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ

Минобороны: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апреля - РИА Новости. Ракетные войска Вооруженных сил России в течение дня на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М1" и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также станция радиоэлектронной борьбы", - заявил он.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Мариуполя.
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 19:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 украинских военных объектов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМариупольМи-8 АМТШБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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