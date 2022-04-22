https://ria.ru/20220422/unichtozhenie-1785007001.html
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ - РИА Новости, 22.04.2022
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ
Ракетные войска Вооруженных сил России в течение дня на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:00
2022-04-22T20:00
2022-04-22T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
украина
мариуполь
ми-8 амтш
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 апреля - РИА Новости. Ракетные войска Вооруженных сил России в течение дня на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М1" и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также станция радиоэлектронной борьбы", - заявил он.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791443.html
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украина, мариуполь, ми-8 амтш, бук (зенитный ракетный комплекс)
МО: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ
Минобороны: ракетные войска уничтожили украинский Ми-8, ЗРК "Бук-М1" и станцию РЭБ