https://ria.ru/20220422/ukraina-1785006893.html

Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона

Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона - РИА Новости, 22.04.2022

Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона

Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:00

2022-04-22T20:00

2022-04-22T20:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1785005550.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире