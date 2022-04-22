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Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона - РИА Новости, 22.04.2022
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https://ria.ru/20220422/ukraina-1785006893.html
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона - РИА Новости, 22.04.2022
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона
Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:00
2022-04-22T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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в мире
20:00 22.04.2022
 
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона

Минобороны: российская армия за время спецоперации уничтожила 523 украинских дрона

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
Вертолеты Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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