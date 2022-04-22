https://ria.ru/20220422/ukraina-1785006893.html
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона - РИА Новости, 22.04.2022
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона
Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:00
2022-04-22T20:00
2022-04-22T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1785005550.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Российская армия за время спецоперации уничтожила 523 дрона
Минобороны: российская армия за время спецоперации уничтожила 523 украинских дрона
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские Вооружённые силы за время военной спецоперации уничтожили 140 украинских самолетов и 523 беспилотника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.