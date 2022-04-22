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Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ukraina-1785004046.html
Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны
Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны - РИА Новости, 22.04.2022
Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны
Украина и ее жители интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией до последнего украинца, это повторяют их союзники,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:49
2022-04-22T20:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нед прайс
сергей шойгу
мариуполь
украина
россия
игорь конашенков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина и ее жители интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией до последнего украинца, это повторяют их союзники, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.
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в мире, нед прайс, сергей шойгу, мариуполь, украина, россия, игорь конашенков
19:49 22.04.2022 (обновлено: 20:14 22.04.2022)
 
Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что Украина интересна США лишь в разрезе прибыли от поставок оружия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина и ее жители интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией до последнего украинца, это повторяют их союзники, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.
Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
19:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНед ПрайсСергей ШойгуМариупольУкраинаРоссияИгорь Конашенков
 
 
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