https://ria.ru/20220422/ukraina-1785004046.html

Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны

Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны - РИА Новости, 22.04.2022

Украина интересна США лишь в разрезе борьбы с Россией, заявили в Минобороны

Украина и ее жители интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией до последнего украинца, это повторяют их союзники,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:49

2022-04-22T19:49

2022-04-22T20:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нед прайс

сергей шойгу

мариуполь

украина

россия

игорь конашенков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина и ее жители интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией до последнего украинца, это повторяют их союзники, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.

https://ria.ru/20220422/feyk-1785003089.html

мариуполь

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нед прайс, сергей шойгу, мариуполь, украина, россия, игорь конашенков