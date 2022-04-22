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Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784930062.html
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник
Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:21
2022-04-22T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости источник в крымских правоохранительных структурах.Украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, задержаны на подконтрольной ВС РФ территории, сообщала ранее ФСБ. Суд в Симферополе арестовал пятерых задержанных."Нападение на гуманитарный конвой планировалось в Мелитополе", - сказал собеседник агентства.По информации ФСБ, диверсанты действовали по заданию СБУ.
https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html
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в мире, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, служба безопасности украины
15:21 22.04.2022 (обновлено: 15:25 22.04.2022)
 
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник

Источник сообщил, что в Мелитополе диверсанты хотели напасть на российский гумконвой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на улицах Мелитополя
Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости источник в крымских правоохранительных структурах.
Украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, задержаны на подконтрольной ВС РФ территории, сообщала ранее ФСБ. Суд в Симферополе арестовал пятерых задержанных.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 06:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник рассказал про борьбу с украинскими диверсантами в Херсоне
"Нападение на гуманитарный конвой планировалось в Мелитополе", - сказал собеседник агентства.
По информации ФСБ, диверсанты действовали по заданию СБУ.
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 09:21В мире
Эксперт рассказал, как диверсанты ВСУ могут действовать в городах Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФСлужба безопасности Украины
 
 
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