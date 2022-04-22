https://ria.ru/20220422/ukraina-1784930062.html
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник
Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:21
2022-04-22T15:21
2022-04-22T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости источник в крымских правоохранительных структурах.Украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, задержаны на подконтрольной ВС РФ территории, сообщала ранее ФСБ. Суд в Симферополе арестовал пятерых задержанных."Нападение на гуманитарный конвой планировалось в Мелитополе", - сказал собеседник агентства.По информации ФСБ, диверсанты действовали по заданию СБУ.
https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/diversanty-1780204985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, служба безопасности украины
15:21 22.04.2022 (обновлено: 15:25 22.04.2022)
Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник
Источник сообщил, что в Мелитополе диверсанты хотели напасть на российский гумконвой