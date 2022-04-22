https://ria.ru/20220422/ukraina-1784930062.html

Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник

Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские диверсанты хотели напасть на гумконвой, сообщил источник

Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:21

2022-04-22T15:21

2022-04-22T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Нападение украинских диверсантов на гуманитарный конвой планировалось в освобожденном российской армией Мелитополе Запорожской области, заявил РИА Новости источник в крымских правоохранительных структурах.Украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, задержаны на подконтрольной ВС РФ территории, сообщала ранее ФСБ. Суд в Симферополе арестовал пятерых задержанных."Нападение на гуманитарный конвой планировалось в Мелитополе", - сказал собеседник агентства.По информации ФСБ, диверсанты действовали по заданию СБУ.

https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/diversanty-1780204985.html

симферополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, служба безопасности украины