13:17 22.04.2022 (обновлено: 13:41 22.04.2022)
Шольц рассказал, каким должно быть мирное соглашение по Украине
Канцлер Шольц заявил о готовности Германии стать страной-гарантом безопасности для Украины
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в свете российской спецоперации по демилитаризации Украины заявил, что необходимо мирное соглашение, которое "позволит Украине в будущем самостоятельно себя защищать", при этом Берлин готов выступить гарантом безопасности.
"Необходимо перемирие, российские войска должны отступить. Необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована", - сказал Шольц в интервью журналу Spiegel, добавив, что ФРГ готова выступить страной-гарантом и что "навязанного мира" не будет.
По словам Шольца, Германия "несет ответственность за мир и безопасность во всей Европе". В этой связи канцлер ФРГ отметил, что "не считает оправданным" непосредственное участие его страны и НАТО в ситуации на Украине.
По мнению Шольца, санкции наносят "огромный ущерб" российской экономике. "Холодный мир, не скрепленный соглашением, не выведет Россию из санкционного режима", - сказал канцлер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.