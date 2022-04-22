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ВКС поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине
ВКС поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
ВКС поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки четыре пункта управления, три топливных хранилища и 51 район сосредоточения... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:48
2022-04-22T10:48
2022-04-22T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки четыре пункта управления, три топливных хранилища и 51 район сосредоточения украинских военных и техники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
ВКС поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине
Минобороны: ВКС России поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине