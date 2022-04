https://ria.ru/20220422/tovary-1784916411.html

Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле

Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле - РИА Новости, 22.04.2022

Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле

2022-04-22

МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года и будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, включая косметику и парфюмерию, пишет портал Retail-loyalty.org.Размещение экспортёров в национальном магазине позволяет привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость отечественной продукции за рубежом. Небольшим компаниям национальные магазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория.Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.Национальный магазин — это раздел с товарами Made in Russiaна зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food & Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний.Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке N1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.

