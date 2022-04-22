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Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле - РИА Новости, 22.04.2022
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Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле
Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле - РИА Новости, 22.04.2022
Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле
Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года и будет специализироваться на продаже товаров для красоты и РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:26
2022-04-22T14:26
россия-китай: главное
китай
экономика
россия
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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года и будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, включая косметику и парфюмерию, пишет портал Retail-loyalty.org.Размещение экспортёров в национальном магазине позволяет привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость отечественной продукции за рубежом. Небольшим компаниям национальные магазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория.Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.Национальный магазин — это раздел с товарами Made in Russiaна зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food &amp; Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний.Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке N1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.
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китай, экономика, россия
14:26 22.04.2022
 

Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле

© AFP 2022 / Nicolas AsfouriЖенщина в маске смотрит в мобильный телефон, Пекин
Женщина в маске смотрит в мобильный телефон, Пекин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / Nicolas Asfouri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года и будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, включая косметику и парфюмерию, пишет портал Retail-loyalty.org.
Размещение экспортёров в национальном магазине позволяет привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость отечественной продукции за рубежом. Небольшим компаниям национальные магазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория.
Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.
Национальный магазин — это раздел с товарами Made in Russiaна зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food & Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний.
Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке N1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.
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