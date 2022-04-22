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В Европе заканчиваются запасы топлива для судов, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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В Европе заканчиваются запасы топлива для судов, сообщают СМИ
В Европе заканчиваются запасы топлива для судов, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
В Европе заканчиваются запасы топлива для судов, сообщают СМИ
Запасы топлива для судов заканчиваются в северо-западной части Евросоюза на фоне влияния ситуации на Украине на международные рынки, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 22.04.2022
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украина
европа
донбасс
сша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Запасы топлива для судов заканчиваются в северо-западной части Евросоюза на фоне влияния ситуации на Украине на международные рынки, сообщает Bloomberg.В том числе, как отмечает агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании — поставщика топлива Monjasa Group, дефицит судового газойля наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена.Как указывает издание, стоимость низкосернистого судового топлива, используемого для судов на северо-западе Европы, также выросла в этом регионе в последние недели.Однако, как считает глава компании и брокера KPI OceanConnect Сорен Холл, на данной стадии корабли не останутся без топлива, но владельцы могут оказаться в трудном положении, особенно при покупках "в последнюю минуту".Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также подчеркнул, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/niderlandy-1784971444.html
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украина, европа, донбасс, сша, евросоюз
20:44 22.04.2022 (обновлено: 23:19 22.04.2022)
 
В Европе заканчиваются запасы топлива для судов, сообщают СМИ

Bloomberg: в Европе заканчиваются запасы топлива для судов на фоне ситуации на Украине

CC0 / Lieven Van de Vel / Havenhuis AntwerpenЗдание администрации порта в Антверпене
Здание администрации порта в Антверпене - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
CC0 / Lieven Van de Vel / Havenhuis Antwerpen
Здание администрации порта в Антверпене. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Запасы топлива для судов заканчиваются в северо-западной части Евросоюза на фоне влияния ситуации на Украине на международные рынки, сообщает Bloomberg.
В том числе, как отмечает агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании — поставщика топлива Monjasa Group, дефицит судового газойля наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена.
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Как указывает издание, стоимость низкосернистого судового топлива, используемого для судов на северо-западе Европы, также выросла в этом регионе в последние недели.
Однако, как считает глава компании и брокера KPI OceanConnect Сорен Холл, на данной стадии корабли не останутся без топлива, но владельцы могут оказаться в трудном положении, особенно при покупках "в последнюю минуту".
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также подчеркнул, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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