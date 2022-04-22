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Россия не должна оставлять территории на юге Украины, считает эксперт - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/territorii-1784981605.html
Россия не должна оставлять территории на юге Украины, считает эксперт
Россия не должна оставлять территории на юге Украины, считает эксперт - РИА Новости, 22.04.2022
Россия не должна оставлять территории на юге Украины, считает эксперт
Россия не должна оставлять территории на юге Украины в Херсонской и Запорожской областях, иначе там могут быть организованы провокации, кроме того, там может... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:56
2022-04-22T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
эйваз умеров
дмитрий белик
донбасс
ситуация в днр и лнр
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не должна оставлять территории на юге Украины в Херсонской и Запорожской областях, иначе там могут быть организованы провокации, кроме того, там может появиться инфраструктура НАТО, заявил РИА Новости заместитель директора центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. Депутат ГД от Крыма Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что КФО может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий."Это (провокации) определенно будет, хотя от провокаций нам все равно не спастись, но в данной ситуации это будет ровным повторением Бучи, и тех людей, которые сотрудничали с Россией, поубивают и выдадут за жертв "российской агрессии", - сказал Безпалько.Он добавил, что уходить с этих территорий нельзя и по другой причине - потому что они могут быть освоены странами НАТО, кроме того, эти территории были добыты кровью российских солдат и офицеров."Они сразу же будут осваиваться странами НАТО, там будет выстраиваться враждебная для нас инфраструктура. В целом мы не можем допустить существования Украины в таких границах, потому что это будет угрожать существованию самой России", - подчеркнул Безпалько.По его мнению, России нужно осваивать эти территории, выстраивать там гуманитарные, экономические и сельскохозяйственные программы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784961252.html
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украина
донбасс
херсонская область
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украина, эйваз умеров, дмитрий белик, донбасс, ситуация в днр и лнр, херсонская область , запорожская область, нато
17:56 22.04.2022
 
Россия не должна оставлять территории на юге Украины, считает эксперт

Богдан Безпалько считает, что Россия не должна уходить с территорий на юге Украины

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не должна оставлять территории на юге Украины в Херсонской и Запорожской областях, иначе там могут быть организованы провокации, кроме того, там может появиться инфраструктура НАТО, заявил РИА Новости заместитель директора центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. Депутат ГД от Крыма Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что КФО может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России
"Это (провокации) определенно будет, хотя от провокаций нам все равно не спастись, но в данной ситуации это будет ровным повторением Бучи, и тех людей, которые сотрудничали с Россией, поубивают и выдадут за жертв "российской агрессии", - сказал Безпалько.
Он добавил, что уходить с этих территорий нельзя и по другой причине - потому что они могут быть освоены странами НАТО, кроме того, эти территории были добыты кровью российских солдат и офицеров.
"Они сразу же будут осваиваться странами НАТО, там будет выстраиваться враждебная для нас инфраструктура. В целом мы не можем допустить существования Украины в таких границах, потому что это будет угрожать существованию самой России", - подчеркнул Безпалько.
По его мнению, России нужно осваивать эти территории, выстраивать там гуманитарные, экономические и сельскохозяйственные программы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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НАТО делает все, чтобы затянуть операцию России на Украине, заявили в МИД
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаЭйваз УмеровДмитрий БеликДонбассСитуация в ДНР и ЛНРХерсонская областьЗапорожская областьНАТО
 
 
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