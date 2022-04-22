https://ria.ru/20220422/sudokhodstvo-1784826675.html

Зампостпреда в ООН: Россия призвала Украину обеспечить свободу судоходства

Зампостпреда в ООН: Россия призвала Украину обеспечить свободу судоходства - РИА Новости, 22.04.2022

Зампостпреда в ООН: Россия призвала Украину обеспечить свободу судоходства

Россия призывает международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы украинские власти обеспечили свободу гражданского судоходства, заявил... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T01:28

2022-04-22T01:28

2022-04-22T01:28

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ООН, 22 апр - РИА Новости. Россия призывает международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы украинские власти обеспечили свободу гражданского судоходства, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания СБ ООН.По его словам, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях. "Мы призываем Международную морскую организацию, другие международные организации и другие страны к взаимодействию с киевскими властями для участия в переговорах по этой теме", - сказал Чумаков.Как указал дипломат, российская сторона была потрясена, узнав, что Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил телеканалу France 24, что "именно русские блокируют экспорт украинской пшеницы в Африку".Эту опасность признала украинская делегация в Международной морской организации, добавил он. "Украинская сторона никогда не соглашается с нашими заявлениями о морских гуманитарных коридорах", - заключил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/ssha-1784759705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, евросоюз