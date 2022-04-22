https://ria.ru/20220422/ssha-1784990497.html

США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова

США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 22.04.2022

США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова

США не контролируют хаос, посеянный ими самими на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:25

2022-04-22T18:25

2022-04-22T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США не контролируют хаос, посеянный ими самими на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чем дальше, тем больше мы видим, что посеянный ими хаос управляемым не является, они им не управляют", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/tramp-1784830895.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, ситуация в днр и лнр