США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США не контролируют хаос, посеянный ими самими на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Чем дальше, тем больше мы видим, что посеянный ими хаос управляемым не является, они им не управляют", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.