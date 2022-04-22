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США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ssha-1784990497.html
США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова
США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 22.04.2022
США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова
США не контролируют хаос, посеянный ими самими на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:25
2022-04-22T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США не контролируют хаос, посеянный ими самими на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чем дальше, тем больше мы видим, что посеянный ими хаос управляемым не является, они им не управляют", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, ситуация в днр и лнр
18:25 22.04.2022
 
США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США не контролируют хаос, посеянный ими самими на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Чем дальше, тем больше мы видим, что посеянный ими хаос управляемым не является, они им не управляют", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
04:05
Трамп заявил, что США находятся в "самом опасном моменте в истории"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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