https://ria.ru/20220422/sotrudnichestvo-1784901410.html

Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства

Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства - РИА Новости, 22.04.2022

Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы сотрудничества с республиками постсоветского... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:27

2022-04-22T13:27

2022-04-22T13:29

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы сотрудничества с республиками постсоветского пространства."Мы с вами сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве. У нас по линии правительства этим занимается Алексей Логвинович (Оверчук - ред.). Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке", - сказал президент в пятницу.Путин добавил, что хочет пригласить его, чтобы он сделал сообщение. "А после этого пообсуждаем заявленную сегодня тему", - заявил президент.

https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, совет безопасности рф