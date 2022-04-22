https://ria.ru/20220422/sotrudnichestvo-1784901410.html
Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства
Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства - РИА Новости, 22.04.2022
Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы сотрудничества с республиками постсоветского... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:27
2022-04-22T13:27
2022-04-22T13:29
в мире
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россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы сотрудничества с республиками постсоветского пространства."Мы с вами сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве. У нас по линии правительства этим занимается Алексей Логвинович (Оверчук - ред.). Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке", - сказал президент в пятницу.Путин добавил, что хочет пригласить его, чтобы он сделал сообщение. "А после этого пообсуждаем заявленную сегодня тему", - заявил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, совет безопасности рф
13:27 22.04.2022 (обновлено: 13:29 22.04.2022)
Путин обсуждает с СБ сотрудничество со странами постсоветского пространства
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами постсоветского пространства