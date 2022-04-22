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США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ
США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ
Прибывшая в четверг с официальным визитом в Вашингтон глава минобороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин подтвердили взаимную заинтересованность РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T01:49
2022-04-22T01:49
в мире
чехия
сша
украина
министерство обороны сша
нато
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прибывшая в четверг с официальным визитом в Вашингтон глава минобороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин подтвердили взаимную заинтересованность в заключении договора о военном сотрудничестве, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на источники в чешской делегации.Во время переговоров министров также было подписано соглашение о сотрудничестве между оборонными отраслями обеих стран.Кроме того, главы минобороны затронули возможность поставок Чехии из США истребителей и вертолетов, а также другие вопросы, связанные с модернизацией чешской армии. Чернохова также подтвердила намерение чешского правительства довести к 2025 году оборонный бюджет до требуемых в НАТО 2% ВВП.Большое внимание на переговорах в Пентагоне, по данным Чешского ТВ, было уделено ситуации на Украине и военной помощи этой стране.
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в мире, чехия, сша, украина, министерство обороны сша, нато
01:49 22.04.2022
 
США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ

Чешское телевидение: Вашингтон и Прага заключат договор о военном сотрудничестве

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прибывшая в четверг с официальным визитом в Вашингтон глава минобороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин подтвердили взаимную заинтересованность в заключении договора о военном сотрудничестве, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на источники в чешской делегации.
"Главы минобороны США и Чехии подтвердили намерение заключить договор о военном сотрудничестве между обеими странами (Defense Cooperation Agreement), который есть у Вашингтона с большинством других государств-членов НАТО. Но, в отличие от них, договор Праги и Вашингтона будет носить более общий характер, в частности, без упоминания точного количества направляемых в Чехию американских военнослужащих. Кроме того, в нем не будет сказано о создании базы США в Чехии", - говорится в сообщении.
Во время переговоров министров также было подписано соглашение о сотрудничестве между оборонными отраслями обеих стран.
Кроме того, главы минобороны затронули возможность поставок Чехии из США истребителей и вертолетов, а также другие вопросы, связанные с модернизацией чешской армии. Чернохова также подтвердила намерение чешского правительства довести к 2025 году оборонный бюджет до требуемых в НАТО 2% ВВП.
Большое внимание на переговорах в Пентагоне, по данным Чешского ТВ, было уделено ситуации на Украине и военной помощи этой стране.
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