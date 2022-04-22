https://ria.ru/20220422/sotrudnichestvo-1784827563.html

США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ

США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

США и Чехия заключат договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ

Прибывшая в четверг с официальным визитом в Вашингтон глава минобороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин подтвердили взаимную заинтересованность РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T01:49

2022-04-22T01:49

2022-04-22T01:49

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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прибывшая в четверг с официальным визитом в Вашингтон глава минобороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин подтвердили взаимную заинтересованность в заключении договора о военном сотрудничестве, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на источники в чешской делегации.Во время переговоров министров также было подписано соглашение о сотрудничестве между оборонными отраслями обеих стран.Кроме того, главы минобороны затронули возможность поставок Чехии из США истребителей и вертолетов, а также другие вопросы, связанные с модернизацией чешской армии. Чернохова также подтвердила намерение чешского правительства довести к 2025 году оборонный бюджет до требуемых в НАТО 2% ВВП.Большое внимание на переговорах в Пентагоне, по данным Чешского ТВ, было уделено ситуации на Украине и военной помощи этой стране.

https://ria.ru/20220421/nato-1784818318.html

чехия

сша

украина

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Максим Горбачев

в мире, чехия, сша, украина, министерство обороны сша, нато