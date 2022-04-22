https://ria.ru/20220422/slovakiya-1784976060.html

Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо

Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо - РИА Новости, 22.04.2022

Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо

Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:39

2022-04-22T17:39

2022-04-22T17:39

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роберт калиняк

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роберт фицо

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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу об организации преступной группировки, сообщил в пятницу братиславский телеканал ТА3."Управление специальной прокуратуры обратилось 22 апреля в парламент республики с просьбой о согласии с арестом депутата парламента Р.Ф.", - цитирует телеканал пресс-секретаря спецпрокуратуры Ладислава Масара.Пресс-секретарь парламента Михаэда Юрцова подтвердила получение подобного документа. Она также сообщила о том, что спикер парламента Борис Коллар попросил срочно провести заседание мандатно-иммунитетного комитета для рассмотрения обращения спецпрокуратуры. В заседании комитета может принять участие сам Фицо. Члены комитета должны принять решение о согласии или несогласии с арестом экс-премьера, после чего данный вопрос будет рассмотрен на заседании всего парламента.В пятницу вечером горсуд Братиславы должен рассмотреть вопрос об аресте еще двух человек, проходящих вместе с Фицо по делу о создании преступной группировки – экс-главы МВД Роберта Калиняка и адвоката Марека Пары.Фицо является лидером партии "Курс-социальная демократия" и возглавляет парламентскую оппозицию. В 2006-2010 и 2012-2018 годах занимал пост премьера. Покинул пост после убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, которое вызвало бурные демонстрации в стране, участники которых протестовали против коррупции в рядах правящей элиты.Калиняк занимал посты вице-премьера и главы МВД в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Покинул свой пост в 2018 году по той же причине, что и Фицо.

https://ria.ru/20210508/slovakiya-1731487349.html

https://ria.ru/20180315/1516473393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роберт калиняк, братислава, словакия, роберт фицо