https://ria.ru/20220422/slovakiya-1784976060.html
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо - РИА Новости, 22.04.2022
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо
Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:39
2022-04-22T17:39
2022-04-22T17:39
в мире
роберт калиняк
братислава
словакия
роберт фицо
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу об организации преступной группировки, сообщил в пятницу братиславский телеканал ТА3."Управление специальной прокуратуры обратилось 22 апреля в парламент республики с просьбой о согласии с арестом депутата парламента Р.Ф.", - цитирует телеканал пресс-секретаря спецпрокуратуры Ладислава Масара.Пресс-секретарь парламента Михаэда Юрцова подтвердила получение подобного документа. Она также сообщила о том, что спикер парламента Борис Коллар попросил срочно провести заседание мандатно-иммунитетного комитета для рассмотрения обращения спецпрокуратуры. В заседании комитета может принять участие сам Фицо. Члены комитета должны принять решение о согласии или несогласии с арестом экс-премьера, после чего данный вопрос будет рассмотрен на заседании всего парламента.В пятницу вечером горсуд Братиславы должен рассмотреть вопрос об аресте еще двух человек, проходящих вместе с Фицо по делу о создании преступной группировки – экс-главы МВД Роберта Калиняка и адвоката Марека Пары.Фицо является лидером партии "Курс-социальная демократия" и возглавляет парламентскую оппозицию. В 2006-2010 и 2012-2018 годах занимал пост премьера. Покинул пост после убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, которое вызвало бурные демонстрации в стране, участники которых протестовали против коррупции в рядах правящей элиты.Калиняк занимал посты вице-премьера и главы МВД в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Покинул свой пост в 2018 году по той же причине, что и Фицо.
https://ria.ru/20210508/slovakiya-1731487349.html
https://ria.ru/20180315/1516473393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт калиняк, братислава, словакия, роберт фицо
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо
Прокуратура в Словакии попросила у парламента разрешение на арест экс-премьера Фицо
ПРАГА, 22 апр – РИА Новости.
Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу об организации преступной группировки, сообщил в пятницу братиславский телеканал ТА3
.
"Управление специальной прокуратуры обратилось 22 апреля в парламент республики с просьбой о согласии с арестом депутата парламента Р.Ф.", - цитирует телеканал пресс-секретаря спецпрокуратуры Ладислава Масара.
Пресс-секретарь парламента Михаэда Юрцова подтвердила получение подобного документа. Она также сообщила о том, что спикер парламента Борис Коллар попросил срочно провести заседание мандатно-иммунитетного комитета для рассмотрения обращения спецпрокуратуры. В заседании комитета может принять участие сам Фицо. Члены комитета должны принять решение о согласии или несогласии с арестом экс-премьера, после чего данный вопрос будет рассмотрен на заседании всего парламента.
В пятницу вечером горсуд Братиславы
должен рассмотреть вопрос об аресте еще двух человек, проходящих вместе с Фицо по делу о создании преступной группировки – экс-главы МВД Роберта Калиняка
и адвоката Марека Пары.
Фицо является лидером партии "Курс-социальная демократия" и возглавляет парламентскую оппозицию. В 2006-2010 и 2012-2018 годах занимал пост премьера. Покинул пост после убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, которое вызвало бурные демонстрации в стране, участники которых протестовали против коррупции в рядах правящей элиты.
Калиняк занимал посты вице-премьера и главы МВД в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Покинул свой пост в 2018 году по той же причине, что и Фицо.