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Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо - РИА Новости, 22.04.2022
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Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо - РИА Новости, 22.04.2022
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо
Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:39
2022-04-22T17:39
в мире
роберт калиняк
братислава
словакия
роберт фицо
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу об организации преступной группировки, сообщил в пятницу братиславский телеканал ТА3."Управление специальной прокуратуры обратилось 22 апреля в парламент республики с просьбой о согласии с арестом депутата парламента Р.Ф.", - цитирует телеканал пресс-секретаря спецпрокуратуры Ладислава Масара.Пресс-секретарь парламента Михаэда Юрцова подтвердила получение подобного документа. Она также сообщила о том, что спикер парламента Борис Коллар попросил срочно провести заседание мандатно-иммунитетного комитета для рассмотрения обращения спецпрокуратуры. В заседании комитета может принять участие сам Фицо. Члены комитета должны принять решение о согласии или несогласии с арестом экс-премьера, после чего данный вопрос будет рассмотрен на заседании всего парламента.В пятницу вечером горсуд Братиславы должен рассмотреть вопрос об аресте еще двух человек, проходящих вместе с Фицо по делу о создании преступной группировки – экс-главы МВД Роберта Калиняка и адвоката Марека Пары.Фицо является лидером партии "Курс-социальная демократия" и возглавляет парламентскую оппозицию. В 2006-2010 и 2012-2018 годах занимал пост премьера. Покинул пост после убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, которое вызвало бурные демонстрации в стране, участники которых протестовали против коррупции в рядах правящей элиты.Калиняк занимал посты вице-премьера и главы МВД в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Покинул свой пост в 2018 году по той же причине, что и Фицо.
https://ria.ru/20210508/slovakiya-1731487349.html
https://ria.ru/20180315/1516473393.html
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в мире, роберт калиняк, братислава, словакия, роберт фицо
17:39 22.04.2022
 
Прокуратура в Словакии попросила разрешение на арест экс-премьера Фицо

Прокуратура в Словакии попросила у парламента разрешение на арест экс-премьера Фицо

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Роберт Фицо. Архивное фото
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура в Словакии обратилась в парламент республики с просьбой о выдаче разрешения на арест депутата и экс-премьера Роберта Фицо, который проходит по делу об организации преступной группировки, сообщил в пятницу братиславский телеканал ТА3.
"Управление специальной прокуратуры обратилось 22 апреля в парламент республики с просьбой о согласии с арестом депутата парламента Р.Ф.", - цитирует телеканал пресс-секретаря спецпрокуратуры Ладислава Масара.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая 2021, 14:39
Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране
Пресс-секретарь парламента Михаэда Юрцова подтвердила получение подобного документа. Она также сообщила о том, что спикер парламента Борис Коллар попросил срочно провести заседание мандатно-иммунитетного комитета для рассмотрения обращения спецпрокуратуры. В заседании комитета может принять участие сам Фицо. Члены комитета должны принять решение о согласии или несогласии с арестом экс-премьера, после чего данный вопрос будет рассмотрен на заседании всего парламента.
В пятницу вечером горсуд Братиславы должен рассмотреть вопрос об аресте еще двух человек, проходящих вместе с Фицо по делу о создании преступной группировки – экс-главы МВД Роберта Калиняка и адвоката Марека Пары.
Фицо является лидером партии "Курс-социальная демократия" и возглавляет парламентскую оппозицию. В 2006-2010 и 2012-2018 годах занимал пост премьера. Покинул пост после убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, которое вызвало бурные демонстрации в стране, участники которых протестовали против коррупции в рядах правящей элиты.
Калиняк занимал посты вице-премьера и главы МВД в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Покинул свой пост в 2018 году по той же причине, что и Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
15 марта 2018, 19:31
Экс-премьер Словакии Фицо заявил, что не намерен уходить из политики
 
В миреРоберт КалинякБратиславаСловакияРоберт Фицо
 
 
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