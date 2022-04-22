https://ria.ru/20220422/sibir-1784953160.html

Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири

Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири - РИА Новости, 22.04.2022

Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил комплекс мер, реализация которых поможет повысить стабильность работы агропромышленного комплекса сибирских РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:24

2022-04-22T16:24

2022-04-22T16:24

омская область

экономика

омская область

омск

россия

александр бурков

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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил комплекс мер, реализация которых поможет повысить стабильность работы агропромышленного комплекса сибирских регионов в новых экономических условиях, сообщает облправительство.Вопросы готовности регионов Сибири к проведению весенних полевых работ в условиях санкционных ограничений в пятницу в Омске обсудили на окружном совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Глава Омской области предложил комплекс мер для повышения стабильности работы агропромышленного комплекса регионов Сибири."В частности, руководитель региона предложил увеличить объем федеральных субсидий производителям сельхозтехники, предусмотреть в федеральном бюджете средства на возмещение затрат на приобретение кормов для мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства. Конкретно для сибирских регионов - повысить размер субсидии на возмещение части затрат на строительство или модернизацию молочных ферм", - говорится в сообщении.Губернатор Омской области также считает важным включить картофелеводство в число приоритетных подотраслей растениеводства, на развитие которых выделяются федеральные субсидии.Бурков также предложил отнести производство картофеля к числу приоритетов в отборе проектов мелиорации на конкурсной основе для получения федеральных субсидий. В настоящее время на поддержку могут претендовать проекты по мелиорации в сфере выращивания зерновых, зернобобовых и овощей открытого грунта. Внесение в этот список картофелеводства, считает он, будет способствовать активному развитию этого направления и повышению уровня самообеспеченности сибирских регионов.

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784909125.html

https://ria.ru/20220413/gospodderzhka-1783404023.html

омская область

омск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область, омск, россия, александр бурков