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Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири - РИА Новости, 22.04.2022
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Омская область
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Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири
Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири - РИА Новости, 22.04.2022
Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири
Губернатор Омской области Александр Бурков предложил комплекс мер, реализация которых поможет повысить стабильность работы агропромышленного комплекса сибирских РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:24
2022-04-22T16:24
омская область
экономика
омская область
омск
россия
александр бурков
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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил комплекс мер, реализация которых поможет повысить стабильность работы агропромышленного комплекса сибирских регионов в новых экономических условиях, сообщает облправительство.Вопросы готовности регионов Сибири к проведению весенних полевых работ в условиях санкционных ограничений в пятницу в Омске обсудили на окружном совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Глава Омской области предложил комплекс мер для повышения стабильности работы агропромышленного комплекса регионов Сибири."В частности, руководитель региона предложил увеличить объем федеральных субсидий производителям сельхозтехники, предусмотреть в федеральном бюджете средства на возмещение затрат на приобретение кормов для мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства. Конкретно для сибирских регионов - повысить размер субсидии на возмещение части затрат на строительство или модернизацию молочных ферм", - говорится в сообщении.Губернатор Омской области также считает важным включить картофелеводство в число приоритетных подотраслей растениеводства, на развитие которых выделяются федеральные субсидии.Бурков также предложил отнести производство картофеля к числу приоритетов в отборе проектов мелиорации на конкурсной основе для получения федеральных субсидий. В настоящее время на поддержку могут претендовать проекты по мелиорации в сфере выращивания зерновых, зернобобовых и овощей открытого грунта. Внесение в этот список картофелеводства, считает он, будет способствовать активному развитию этого направления и повышению уровня самообеспеченности сибирских регионов.
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экономика, омская область, омск, россия, александр бурков
16:24 22.04.2022
 
Омский губернатор предложил меры для стабильной работы АПК Сибири

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил меры для стабильной работы АПК Сибири

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабочий перебирает клубни на комбайне во время уборки урожая картофеля в Красноярском крае
Рабочий перебирает клубни на комбайне во время уборки урожая картофеля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Рабочий перебирает клубни на комбайне во время уборки урожая картофеля в Красноярском крае. Архивное фото
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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил комплекс мер, реализация которых поможет повысить стабильность работы агропромышленного комплекса сибирских регионов в новых экономических условиях, сообщает облправительство.
Вопросы готовности регионов Сибири к проведению весенних полевых работ в условиях санкционных ограничений в пятницу в Омске обсудили на окружном совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Глава Омской области предложил комплекс мер для повышения стабильности работы агропромышленного комплекса регионов Сибири.
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"В частности, руководитель региона предложил увеличить объем федеральных субсидий производителям сельхозтехники, предусмотреть в федеральном бюджете средства на возмещение затрат на приобретение кормов для мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства. Конкретно для сибирских регионов - повысить размер субсидии на возмещение части затрат на строительство или модернизацию молочных ферм", - говорится в сообщении.
Губернатор Омской области также считает важным включить картофелеводство в число приоритетных подотраслей растениеводства, на развитие которых выделяются федеральные субсидии.
"Это позволит увеличить валовой сбор картофеля и повысить самообеспеченность сибирских регионов. На сегодняшний день этот показатель в СФО в среднем составляет 98%. С одной стороны, это высокий показатель, но стоит отметить, что 70% продукции приходится на личные подсобные хозяйства", - отметил он, пояснив, что изменения в культуре проживания в селе через несколько лет могут привести к резкому сокращению объемов производства картофеля в личных хозяйствах.
Бурков также предложил отнести производство картофеля к числу приоритетов в отборе проектов мелиорации на конкурсной основе для получения федеральных субсидий. В настоящее время на поддержку могут претендовать проекты по мелиорации в сфере выращивания зерновых, зернобобовых и овощей открытого грунта. Внесение в этот список картофелеводства, считает он, будет способствовать активному развитию этого направления и повышению уровня самообеспеченности сибирских регионов.
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Омская областьЭкономикаОмская областьОмскРоссияАлександр Бурков
 
 
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