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Мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 Мая - РИА Новости, 22.04.2022
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Мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 Мая
Мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 Мая - РИА Новости, 22.04.2022
Мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 Мая
Мэрия Москвы не согласовала шествие 1 мая с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:25
2022-04-22T13:42
россия
общество
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мэрия Москвы не согласовала шествие 1 мая с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.В пресс-службе отметили, что в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 1 мая с 14.00 до 18.00 публичного мероприятия в форме шествия по одному из маршрутов: от станции метро "Белорусская" по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская до станции метро "Охотный Ряд"; от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова до улицы Садовая-Спасская или от станции метро "Октябрьская" по улице Якиманка, Якиманскому проезду, улице Большая Полянка, Малому Каменному мосту до Болотной площади с количеством участников до 30 000 человек."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - рассказали в пресс-службе.
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россия, общество, москва
13:25 22.04.2022 (обновлено: 13:42 22.04.2022)
 
Мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 Мая

Мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 Мая из-за эпидемиологической обстановки

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мэрия Москвы не согласовала шествие 1 мая с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В пресс-службе отметили, что в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 1 мая с 14.00 до 18.00 публичного мероприятия в форме шествия по одному из маршрутов: от станции метро "Белорусская" по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская до станции метро "Охотный Ряд"; от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова до улицы Садовая-Спасская или от станции метро "Октябрьская" по улице Якиманка, Якиманскому проезду, улице Большая Полянка, Малому Каменному мосту до Болотной площади с количеством участников до 30 000 человек.
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - рассказали в пресс-службе.
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