Землю для садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов
Землю для садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов
Яблоки на ветке в саду в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Землю для развития садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов, сообщает Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК).
"В ходе сессии парламентарии рассмотрели законопроект "О внесении изменения в статью 1 Закона Краснодарского края "О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения", - говорится в сообщении.
Депутаты приняли документ в двух чтениях.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, садоводческая отрасль в крае развивается бурными темпами. Только в текущем году планируется заложить 1700 гектаров новых садов.
"Сегодня Кубань ежегодно производит около 40% от общего урожая товарной плодово-ягодной продукции страны. Но потребности России намного выше, и нам необходимо использовать все возможности для насыщения рынка. Самое эффективное решение проблемы – переход к современным технологиям. Таким, как сады интенсивного типа, которые позволяют получать максимальный урожай с гектара, рано начинают плодоношение", – отметил Юрий Бурлачко.
В ЗСК добавили, что для инвесторов, желающих вкладывать средства в закладку садов интенсивного типа, закон предоставит дополнительные льготы, добавил руководитель краевого парламента.
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