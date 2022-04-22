https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html

Землю для садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов

Землю для садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов - РИА Новости, 22.04.2022

Землю для садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов

Землю для развития садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов, сообщает Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:36

2022-04-22T11:36

2022-04-22T11:36

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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Землю для развития садоводства на Кубани будут предоставлять в аренду без торгов, сообщает Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК)."В ходе сессии парламентарии рассмотрели законопроект "О внесении изменения в статью 1 Закона Краснодарского края "О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения", - говорится в сообщении.Депутаты приняли документ в двух чтениях.По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, садоводческая отрасль в крае развивается бурными темпами. Только в текущем году планируется заложить 1700 гектаров новых садов."Сегодня Кубань ежегодно производит около 40% от общего урожая товарной плодово-ягодной продукции страны. Но потребности России намного выше, и нам необходимо использовать все возможности для насыщения рынка. Самое эффективное решение проблемы – переход к современным технологиям. Таким, как сады интенсивного типа, которые позволяют получать максимальный урожай с гектара, рано начинают плодоношение", – отметил Юрий Бурлачко.В ЗСК добавили, что для инвесторов, желающих вкладывать средства в закладку садов интенсивного типа, закон предоставит дополнительные льготы, добавил руководитель краевого парламента.

https://ria.ru/20220421/chaevody-1784762062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, краснодарский край, россия