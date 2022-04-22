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Россети Центр примут допмеры по повышению уровня безопасности персонала

Россети Центр примут допмеры по повышению уровня безопасности персонала - РИА Новости, 22.04.2022

Россети Центр примут допмеры по повышению уровня безопасности персонала

В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский 21 апреля провел в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:27

2022-04-22T12:27

2022-04-22T12:27

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МОСКВА, 22 апр - Россети Центр. В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский 21 апреля провел в филиале "Белгородэнерго" заседание Штаба по вопросам обеспечения надежного электроснабжения территорий с желтым уровнем террористической угрозы и межведомственного взаимодействия.Глава энергокомпании подчеркнул, что выстроенный и конструктивный диалог с подразделениями Росгвардии, ФСБ и Правительством области даст возможность оперативно получать и передавать информацию о любых событиях, максимально быстро реагировать на них, предотвращать возникновение технологических нарушений и перебоев с энергоснабжением потребителей.Ввиду участившихся в последнее время инцидентов на приграничных территориях Игорь Маковский принял решение о реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности персонала. Оперативные бригады обеспечены бронированным спецтранспортом, а также специальными защитными комплектами, включающими бронежилеты и шлемы, на особый контроль поставлено состояние здоровья работников и членов их семей, проживающих в приграничье, а также усилен пропускной режим на объекты электросетевого комплекса.В завершении заседания директора филиалов "Белгородэнерго", "Курскэнерго", "Брянскэнерго" и "Воронежэнерго" доложили об оперативной обстановке в приграничных РЭС, реализации организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на поддержание стабильной работы электросетевого комплекса.После окончания работы Штаба Игорь Маковский наградил 17 работников производственных организаций за своевременное и качественное выполнение мероприятий по восстановлению объектов электросетевого хозяйства, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в период действия режима чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области."Учитывая сегодняшнюю обстановку нам необходимо предвидеть возможные угрозы и работать на опережение, принимать необходимые меры по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей и безопасности наших работников", – отметил Игорь Маковский.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы