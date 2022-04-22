https://ria.ru/20220422/roskongress-1784899709.html

Росконгресс: Роспотребнадзор примет участие в работе ПМЭФ-2022

Росконгресс: Роспотребнадзор примет участие в работе ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 22.04.2022

Росконгресс: Роспотребнадзор примет участие в работе ПМЭФ-2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) примет участие в работе юбилейного 25-го Петербургского РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:20

2022-04-22T13:20

2022-04-22T13:20

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

фонд "росконгресс"

пмэф

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) примет участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня 2022 на площадке КВЦ "Экспоцентр", сообщает Фонд Росконгресс.В рамках выставочной экспозиции ПМЭФ будет функционировать стенд Роспотребнадзора, посвященный в том числе российским технологиям разработки и производства тест-систем, высококачественных диагностических препаратов и вакцин, конкурентных с импортными аналогами, а также реализации проекта "Санитарный щит"."С начала пандемии наши научные институты и промышленность существенно продвинулись вперед. Сегодня мы сами, внутри страны, производим почти все необходимое для качественной защиты от коронавирусной инфекции. Формирование и укрепление "санитарного щита" страны – это основа нашей безопасности, и в этом направлении мы уже достигли значительного прогресса", - цитирует Росконгресс руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Попову.В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума при поддержке Роспотребнадзора будут организованы две панельные дискуссии: "Санитарный щит – инвестиции в развитие" и "От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание в условиях экономических ограничений".Укрепление "санитарного щита" страны не только поможет эффективнее реагировать на новые пандемии, но и послужит развитию смежных отраслей, будет стимулировать импортозамещение в сфере биотехнологий. Государственные вложения в "Санитарный щит" имеют мультиплицирующий эффект. Они привлекут дополнительные инвестиции в науку, развитие биотехнологий, производство тестов и вакцин, лабораторное приборостроение, развитие специализированной проектно-строительной отрасли, что сыграет важную роль в период усиливающегося санкционного давления, когда импортозамещение и увеличение выпуска продукции российского производства становится не опцией, а единственным вариантом для развития страны.Сессия "От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание в условиях экономических ограничений" будет посвящена современным подходам к здоровому питанию с учетом особенностей образа жизни в современных условиях.В сообщении отмечается, что Роспотребнадзором совместно с Фондом Росконгресс будут приняты все необходимые меры для защиты участников и гостей Форума от новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220401/iran-1781264814.html

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Артем Смирнов

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), фонд "росконгресс", пмэф